 

Ольга Бузова «эротично» искупалась в ванне с лапшой быстрого приготовления

13.04.2020, 8:30, Разное

«Поющая ведущая» Ольга Бузова в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала ряд видео, показав «эротичное» купание в ванне, наполненной лапшой быстрого приготовления. Многие подписчики раскритиковали знаменитость за «кощунственное обращение» с едой на фоне пандемии коронавируса в РФ и в мире.
В первом из нескольких обнародованных роликов Ольга Бузова в шёлковом чёрном халате показывает ванну с горячей водой, в которую «выгружает» десятки пачек лапши быстрого приготовления. Далее певица в бикини опускается в ванну и позирует на камеру, принимая эротичные позы. Бузова даже решилась попробовать приготовленное «блюдо», заметив, что после этого ей придётся много времени провести в спортзале, чтобы вредная пища не испортила её стройную фигуру.


Фото, сделанное в ванне, певица также разместила на своей странице в соцсети. Подписчики в комментариях разделились на два «лагеря», выражая кардинально противоположные мнения об увиденном купании. Кто-то положительно оценивает «интересную картинку с красивой девушкой», другим же категорически не понравилось отношение певицы к продуктам питания, а возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян с юмором написал, что им теперь нечего есть, так как вся лапша ушла на оригинальную фотосессию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Смартфон Honor 30 Pro+ с процессором Kirin 990 засветился в базе бенчмарка Geekbench

30.03 / Мнение: Википедия – оружие Третьей мировой войны

03.03 / В списке Bluetooth Sigma упоминается новый смартфон Samsung Galaxy A71 5G

05.04 / Технологии: Нечувствительные тесты и скрытые переносчики. Статистика коронавируса в контексте

23.03 / Xiaomi приостанавливает работы над MIUI 11

11.04 / Женщина-экзорцист уверяет, что видела зубастого демона

03.03 / IT-компании рассказали о большой пользе для бизнеса IP-телефонии

08.04 / Привет от Иуды Голубева

12.02 / Мария Аронова объяснила, почему рассталась с первым мужем Владиславом Гандрабурой

19.03 / Юлия Пересильд уехала в калужскую деревню на время карантина из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска