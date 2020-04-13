Ольга Бузова «эротично» искупалась в ванне с лапшой быстрого приготовления

13.04.2020, 8:30, Разное

«Поющая ведущая» Ольга Бузова в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала ряд видео, показав «эротичное» купание в ванне, наполненной лапшой быстрого приготовления. Многие подписчики раскритиковали знаменитость за «кощунственное обращение» с едой на фоне пандемии коронавируса в РФ и в мире.

В первом из нескольких обнародованных роликов Ольга Бузова в шёлковом чёрном халате показывает ванну с горячей водой, в которую «выгружает» десятки пачек лапши быстрого приготовления. Далее певица в бикини опускается в ванну и позирует на камеру, принимая эротичные позы. Бузова даже решилась попробовать приготовленное «блюдо», заметив, что после этого ей придётся много времени провести в спортзале, чтобы вредная пища не испортила её стройную фигуру.



Фото, сделанное в ванне, певица также разместила на своей странице в соцсети. Подписчики в комментариях разделились на два «лагеря», выражая кардинально противоположные мнения об увиденном купании. Кто-то положительно оценивает «интересную картинку с красивой девушкой», другим же категорически не понравилось отношение певицы к продуктам питания, а возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян с юмором написал, что им теперь нечего есть, так как вся лапша ушла на оригинальную фотосессию.