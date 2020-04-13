 

Аль Бано поблагодарил российских военных в Бергамо

13.04.2020, 8:16, Новости дня

Популярный итальянский эстрадный певец и актер Альбано Карризи, известный под псевдонимом Аль Бано, поблагодарил российских специалистов за вклад по борьбе с короновирусной инфекцией, информирует Минобороны России.

Телемост с золотым голосом Италии 80-х состоялся в актовом зале гостиницы «Сан-Марко» города Бергамо, где размещены российские военнослужащие, помогающие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Спасибо вам большое за все то, что вы уже сделали и делаете для Италии. Этот жест мы никогда не забудем. И всегда будем помнить, что вы сделали для итальянского народа. Спасибо вам», – передает РИА «Новости» слова благодарности певца.

Отмечается, что он также вспомнил теплый прием российскими зрителями его выступлений при посещении России.

В пятницу начальник Генштаба Италии генерал Энцо Вичерелли поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с новым коронавирусом.



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