Календарь: 13 апреля – Сергею Шнурову исполнилось 47 лет

13.04.2020, 8:16, Разное

Сегодня известному рок-музыканту, телеведущему и художнику Сергею Шнурову исполнилось 47 лет.Он является самым скандальным артистом современной российской эстрады.

Из-за содержащейся в песнях Шнура ненормативной лексики многие его композиции были запрещены на телевидении и радио. Однако его творчество становилось всё более востребованным. А после мегахита «Экспонат» фронтмен группы «Ленинград» стал невероятно популярен.

Сергей Шнуров пишет успешную музыку для фильмов. А в комедии «День выборов» он исполняет песню «Выборы» (кстати, ее авторство ошибочно приписывается Шнурову – ее написала группа «Несчастный случай»).

У рок-музыканта было три официальных брака. От первой жены, Марии Исмагиловой, у него есть 25-летняя дочь Серафима. А от второй, Светланы Костициной, – 18-летний сын Аполлон.

Около десяти лет Шнуров состоял в гражданском браке с актрисой Оксаной Акиньшиной, вместе с которой снимался в фильме «Игры мотыльков». Примечательно, что на момент начала их отношений снявшейся в фильме Сергея Бодрова «Сестры» девушке было всего 15 лет.

С 2010-го года женой рокера являлась балерина Елена Мозговая (известная как Матильда). «Шнуров – человек фантастической эрудиции, и если кто-то несет чушь, он отреагирует, причем в резкой форме. Он не сноб, не злой – просто строг», – вспоминает экс-супруга.

В 2018 Шнур и Матильда развелись. Однако, рокер был один не долго. Его новой избранницей стала 28-летняя Ольга Абрамова, поэтесса и светская львица из Екатеринбурга.

В марте 2019 года Сергей Шнуров назначен членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

В феврале этого года артист пошел в большую политику – он вступил в Партию роста.

«Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде Партии роста. И мне кажется, что я вам пригожусь совершенно точно, по крайней мере внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами», — заявил Шнуров однопартийцам.

Шнуров вместе с видеоблогером Юрием Дудем называются СМИ желанными кандидатами на то, чтобы возглавить новые партийные проекты Кремля на выборах в Государственную Думу 2021 года.