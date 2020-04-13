В Сети появился первый официальный тизер смартфона OnePlus Z

13.04.2020, 8:09, Разное

Подразделение китайской технологической корпорации BBK Electronics вскоре представит новый смартфон OnePlus Z. Готовящийся к дебюту гаджет показали на официальном тизере в Сети.

Изображения готовящейся к выходу новинки в тизере нет, однако разработчики раскрыли некоторые особенности OnePlus Z. К примеру, стало известно, что поклонники китайского бренда получат смартфон с ёмкой аккумуляторной батареей, более качественным и глубоким звуком, поддержкой технологии быстрой зарядки. В качестве слогана для готовящейся к выходу новинки производитель использовал фразу «Мы Вас слышим» (We Hear You).

Относительно технических характеристик OnePlus Z пока известно совсем мало, а информация базируется в основном на «утечках» и предположениях. Ожидается, что смартфон выйдет с 6,4-дюймовым AMOLED-экраном, аккумуляторной батареей на 4000 мАч, основной камерой с тремя модулями – 12, 16 и 48 Мп, двумя версиями ОЗУ и ПЗУ – 8/128 и 8/256 Гб. Производительность устройству обеспечит платформа MediaTek Dimensity 1000.

Time for a zerious upgrade | #WeHearYou pic.twitter.com/hlqZ1PcHbK

— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 12, 2020