Коронавирус подтвердился у 52 пациентов больницы в Уфе

13.04.2020, 8:08, Новости дня

Положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию получили 52 пациента Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, сообщила главный врач клиники Эльза Сыртланова.

«В подтверждение слов мы готовы предоставить следующие цифры: сегодня в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов. С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», – написала Сыртланова в Facebook.

По ее словам, больница обеспечена лекарствами и средствами индивидуальной защиты: есть одноразовые и многоразовые костюмы, маски, перчатки.

Напомним, ранее в пятницу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что коронавирусную инфекцию подозревают у 170 пациентов и врачей республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. Роспотребнадзор Башкирии начал эпидемиологическое расследование по ситуации.