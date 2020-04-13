Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных, один боец погиб, еще один ранен

13.04.2020, 8:05, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный погиб, еще один получил боевые травмы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды.

Они обстреливали украинские позиции вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское.

“Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений. Потери противника уточняются”, – говорится в сообщении.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

Случаев коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.