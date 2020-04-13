 

Коронвирусом во всем мире заразились 1,85 млн человек

13.04.2020, 8:05, Новости дня

По состоянию на утро 13 апреля во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 1 850 527 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Умерли от COVID-19 уже 114 245 человек, вылечились 430 527.

В США коронавирусом заразились 557 571 человек, число жертв COVID-19 достигло 22 108, выздоровели 41 831 человек.

В Испании уже 166 831 зараженный, 17 209 умерших и 62 391 излечившийся.

Италия на третьем месте по масшабам распространения болезни – там 156 363 инфицированных и 19 899 погибших.

Далее Франция с 133 670 заразившимися и 14 412 умершими, и Германия – 127 854 заболевших и 3 022 умерших.

Великобритания опередила Китай и вышла на шестое место по масшабам эпидемии – там уже 85 208 заболевших и 10 629 умерших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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