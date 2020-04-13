Анализ черных ящиков со сбитого в Иране украинского самолета отложили до окончания пандемии

13.04.2020, 8:05, Новости дня

Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в результате катастрофы украинского самолета вблизи Тегераны, попросили Иран перенести на более поздний срок расшифровку бортовых самописцев авиалайнера в связи с пандемией коронавируса. Об этом 12 апреля сообщил телеканал CBC News.

Глава иранской следственной группы Хасан Резаифар заявил, что пригласил представителей из восьми стран отправиться в одну из европейских лабораторий, чтобы начать процесс расшифровки, однако все они подтвердили, что из-за пандемии не смогут приехать, отмечает телеканал.

Слова Резаифара подтвердила председатель Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс. Она добавила, что все страны хотят, чтобы их представители лично присутствовали при расшифровке черных ящиков.

Чиновница подчеркнула, что новые сроки расшифровки пока не известны.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета “земля – воздух”. Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты “Тор-М1” класса “земля – воздух” были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Телеканал “1+1” 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.