 

Стивен Кинг заявил о превращении мира в его роман о пандемии

13.04.2020, 8:03, Разное

Американский писатель в жанрах ужаса и фантастики Стивен Кинг с сожалением отметил, что окружающий его мир постепенно превращается в один из романов, в котором он повествовал о «супергриппе», похожем на коронавирус. Речь идет о книге «Противостояние», написанной в 1979 году.
При этом Стивен Кинг хоть и чувствует себя неуверенно, но всегда знал, что пандемия «должна была случиться». Самоизоляция его не отягощает, поскольку он теперь может больше времени уделять новому произведению. По словам автора, писательство помогает избавиться от любых страхов, даже вызванных коронавирусом.

На сегодняшний день США остаются мировым очагом коронавируса. Там, по данным Университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, COVID-19 диагностирован у 550 тыс. человек.



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