Нужна помощь: Наташу Беляеву спасет протонная терапия

13.04.2020, 8:01, Новости дня

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Сегодня мы рассказываем о 16-летней Наташе Беляевой из Симферополя.

Шесть лет назад у девочки обнаружили опухоль головного мозга, Наташу прооперировали, но полностью избавиться от опухоли было невозможно из-за ее опасного расположения. Недавнее обследование показало, что опухоль вновь растет, постепенно захватывая важные жизненные центры – в первую очередь те, что отвечают за зрение и слух. Остановить этот процесс поможет только протонное облучение, которое прицельно убивает опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани мозга. Но это лечение стоит больше 2 млн руб. Таких денег у Наташиной мамы нет.

Из письма Инны Беляевой, мамы Наташи: "В девять лет у Наташи начались головные боли, по утрам дочку рвало, походка стала неуверенной, зрение быстро ухудшалось. Провели обследование и обнаружили большую опухоль головного мозга. В Крыму Наташу побоялись оперировать и направили нас в Москву, где дочке провели срочную операцию. Полностью удалить опухоль врачи не смогли, опасались повредить участки мозга, отвечающие за зрение и слух. Опухоль у Наташи оказалась доброкачественной – пилоидная астроцитома. После операции дочка каждый год приезжала на обследование. Ситуация оставалась стабильной, опухоль не росла. Но недавнее обследование показало, что рост опухоли возобновился. Это грозит Наташе полной потерей слуха и зрения. Единственное спасение – облучение протонами. Но беда в том, что протонная терапия государством пока не оплачивается и стоит огромных денег. Я воспитываю Наташу одна, живем трудно, на лечение мне деньги никак не собрать. Умоляю, помогите!"

Для спасения Наташи Беляевой не хватает 337 084 руб.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея Николай Воробьев (Санкт-Петербург): "Учитывая диагноз и расположение опухоли, Наташе требуется проведение курса протонной терапии. Главное преимущество этого вида лечения – возможность подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли, одновременно снизив интенсивность излучения на ее границе. Это минимизирует воздействие на здоровые клетки головного мозга. Данный метод лечения является наиболее эффективным и щадящим".

Стоимость протонной терапии 2 022 272 руб.

902 800 руб. внес РНКБ Банк (ПАО)

782 388 руб. собрали читатели lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 337 084 руб.

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