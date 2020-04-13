 

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

13.04.2020, 8:01, Новости дня

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 6 из них находятся в реанимации. Об этом сообщила главный врач клиники Эльза Сыртланова.

По ее словам, сейчас в больнице в условиях карантина работают около 700 медицинских работников. Все они обеспечены одноразовыми и многоразовыми костюмами, масками и перчатками. Лекарств тоже хватает, передает "Интерфакс".

Вместе с тем в республиканском Минздраве информацию о числе заболевших  пока не подтвердили.

На прошлой неделе больница закрылась на карантин после смерти от инсульта 80-летней пациентки, у которой был подтвержден COVID-19. Больница закрылась вместе пациентами и врачами, часть сотрудников остаются дома на самоизоляции.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Суд вынес приговоры матери и отчиму мальчика, которого ставили на гречку

11.02 / Коронавирус любит, когда мы трогаем лицо руками. Вот почему

19.02 / Экс-полицейский рассказал, кто велел подбросить наркотики Голунову

16.03 / Макрон объявил о закрытии внешних границ ЕС из-за коронавируса

15.03 / Коронавирус SARS-CoV-2. Шмыгаль призвал украинцев отказаться от междугородних поездок

30.03 / За сутки в Италии от коронавируса умерло более 800 человек

27.02 / Найден вирус, способный обойти двухфакторную аутентификацию Google

11.04 / ВОЗ: Мы наблюдаем замедление эпидемии COVID-19 в Испании, Италии, Германии и Франции

25.02 / Техника, одежда и обувь в России подорожают из-за утильсбора

19.03 / “Это настоящая война”. В Португалии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска