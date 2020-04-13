У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

13.04.2020, 8:01, Новости дня

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция. 6 из них находятся в реанимации. Об этом сообщила главный врач клиники Эльза Сыртланова.

По ее словам, сейчас в больнице в условиях карантина работают около 700 медицинских работников. Все они обеспечены одноразовыми и многоразовыми костюмами, масками и перчатками. Лекарств тоже хватает, передает "Интерфакс".

Вместе с тем в республиканском Минздраве информацию о числе заболевших пока не подтвердили.

На прошлой неделе больница закрылась на карантин после смерти от инсульта 80-летней пациентки, у которой был подтвержден COVID-19. Больница закрылась вместе пациентами и врачами, часть сотрудников остаются дома на самоизоляции.