Cпециалисты и добровольцы ликвидируют крупный пожар в Читинском районе

13.04.2020, 8:00, Новости дня

Добровольцы и специалисты тушат крупный пожар возле села Кука в Читинском районе. В ликвидации принимают участие более 40 человек. В результате совместных усилий пожарные отстояли населенный пункт, но местные жители опасаются, что огонь может вернуться из-за сильного ветра, передает ГТРК "Чита".

Накануне месте ЧП работали 8 человек личного состава пожарно-спасательной части и 2 автоцистерны, а также 30 сотрудников и 4 автоцистерны от Забайкаллесхоза. Пожарные продолжат работы до полной ликвидации возгорания.

Текст:

ГТРК "Чита"