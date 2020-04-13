Cпециалисты и добровольцы ликвидируют крупный пожар в Читинском районе

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13.04.2020, 8:00, Новости дня

Добровольцы и специалисты тушат крупный пожар возле села Кука в Читинском районе. В ликвидации принимают участие более 40 человек. В результате совместных усилий пожарные отстояли населенный пункт, но местные жители опасаются, что огонь может вернуться из-за сильного ветра, передает ГТРК "Чита". 

Накануне месте ЧП работали 8 человек личного состава пожарно-спасательной части и 2 автоцистерны, а также 30 сотрудников и 4 автоцистерны от Забайкаллесхоза. Пожарные продолжат работы до полной ликвидации возгорания.

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ГТРК "Чита"



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