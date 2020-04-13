Монстр, который ест маленьких девочек

13.04.2020, 7:55, Разное

Эта история взята из популярной книги "Haunted Liverpool", написанной исследователем аномальных явлений Томом Слеменом. Другую его историю можно прочитать в статье "Причудливый случай скольжения во времени в Ливерпуле".

В мае 1951 года компания из четырех детей – Тони (8 лет), Джилл (7 лет), Алан (10 лет) и Джордж (10 лет) пошла играть в один из старых и заброшенных домов, коих в те годы было немало на улице Керр-лейн в ливерпульском районе Роби. Позже эти коттеджи были снесены.

Родители Джорджа неоднократно предупреждали его не лазать по этим полуразрушенным домам, ранее принадлежащим фермерам, потому что они могли обрушиться в любой момент, а еще в них любили ночевать разные сомнительные бродяги (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Джордж однако был очень непослушным ребенком и игнорировал родительские наказы, именно он повел остальных детей в один из этих домов, сказав им, что там будет здорово играть, потому что там водятся привидения. Джордж сам ранее не был в этом доме, но слышал от более старших ребят разные странные истории об этом месте. А один мальчик сказал Джорджу, что в годы войны этот дом использовался как бомбоубежище.

Итак, ребята побежали к этому дому и когда они оказались рядом с ним, внезапно в облаках прогремел гром, а потом хлынул ливень с молниями. Дети спрятались внутри дома, а Джордж вытащил коробок спичек и предложил развести костер.

"Это будет наше новое тайное укрытие", – заявил он и стал насвистывать популярную мелодию. Алан тем временем обнаружил огарок свечи и Джордж зажег свечу, а потом, когда дети натаскали в кучу обрывки бумаг, тряпок и веток, он зажег костер у стены.

Разгоревшееся пламя ярко осветило комнату и все дети увидели на стене странные рисунки. Эти были рисунки углем по штукатурке и они изображали людей в одежде и прическах по моде 1930-х или 1940-х годов, то есть довоенной эпохи. Помимо людей в полный рост, на стене было множество портретов до плеч. И рисунки и портреты были очень качественными, этот художник был талантливым.

Никто из детей не знал, что эти рисунки были нарисованы, когда во время войны в этом доме как в бомбоубежище находились местные жители. Возможно художник хотел напомнить им о том. какая спокойная и мирная жизнь была в довоенные годы.

Однако неподалеку от этих красивых рисунков, в углу стены, было нарисовано еще одно существо, не человек. Это было что-то внеземное и страшное с виду. У него были огромные глаза, острые уши, похожие на уши кошки, очень широкий рот с зубами, заточенными как у акулы. Руки и ноги его были тонкими и длинными, а в низу спины было нарисовано что-то острое, похожее на жало пчелы.

Рисунок был очень большим, с рост человека, и рядом с ним были изображены какие-то непонятные символы или иероглифы. Все это было похоже на зашифрованное сообщение, а рядом с ним было крупно написано на английском языке "УБИРАЙТЕСЬ ОТСЮДА".

Этот рисунок очень напугал Джилл и она заговорила, что им всем надо уходить из этого дома. Но Джорджа ее реакция позабавила и он решил напугать девочку:

"Это Бугимен и он питается маленькими девочками", – сказал Джордж и подмигнул Алану, чтобы тот понял его задумку и подыграл. Алан включился и сказал "Да, я тоже слышал о нем. Это мистер Богги и тут раньше находили скелеты девочек".

Оба мальчика обрадовались, увидев напуганное лицо Джилл и уже приготовились врать дальше, когда вдруг дети услышали протяжный звук, похожий на стон, а потом из дырки в стене выбежало что-то темное и живое, оно двигалось на четвереньках.

Детям в первые секунды показалось, что это собака, но когда на существо упал отблеск от костра, они увидели, что это тот самый монстр, который был нарисован на стене.

У него была темно-коричневая кожа, блестевшая от влаги или пота, на спине было что-то плоское и жесткое, похожее на хитиновую броню жука, а на голове горели красным два глаза. Широкий рот был раскрыт. Когда монстр поднялся на ноги, он оказался ростом со взрослого человека.

Лишь когда он набросился на детей, нацелив на них свои тонкие руки с острыми когтями, они очнулись от оцепенения, громко завопили от страха и кинулись бежать из дома. Они в панике пробежали весь путь без остановки до своей улицы, не обращая внимания на все еще хлещущий ливень.

Когда Джилл прибежала к себе, у нее началась истерика, она плакала и плакала и даже не могла рассказать встревоженным родителям, что произошло. Джордж тоже был напуган, но не плакал, зато подробно пояснил своим родителям о том, кого они увидели в заброшенном доме. Однако родители лишь отругали его за вранье и нарушение их запрета.

Эту историю исследователь Том Слемен услышал от неназванного источника (возможно от кого-то из тех детей или их потомков), а еще до публикации книги пояснил ее на радиошоу Billy Butler Show.

На радио тут же начали звонить люди, которые в 1950-е годы жили на Карр-лейн и они подтверждали, что в самом деле там существовал заброшенный дом со странными и пугающими рисунками. Они также рассказали, что дом, как и многие другие полуразрушенные коттеджи на этой улице, был снесен в 1960-е.

Также как минимум с десяток звонивших вспомнили и рассказы о чудовище, которое жило в этом доме и с наступлением темноты бродило по окрестным улицам. Что это было за существо, никто так и не знает до сих пор. По предположению Слемена, это мог быть какой-то демон, который был вызван группой оккультистов (мол именно они нарисовали странные символы и иероглифы на стене). Но куда он делся после сноса коттеджа?

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