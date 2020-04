Коронавирусные хроники

13.04.2020, 5:55, Разное

Канада

Hungry times at Thailand’s elephant sanctuaries as coronavirus hits tourism

В слоновьих заповедниках Таиланда настали голодные времена – из-за коронавируса исчезли туристы

Reuters

Jiraporn Kuhakan April 6, 2020

KANCHANABURI — Махауты (“погонщики слонов” на хинди) в заповеднике слонов на западе Таиланда используют купание в близлежащем озере для сбора водных растений на корм животным, так как общенациональный карантин оставил их без туристических долларов, необходимых для оплаты фруктов, которые любят слоны.

В обычное время года лагерь слонов Тавичай, в западной провинции Канчанабури, принимал более 100 туристов в день, в основном из РФ и европейских стран. Каждый турист тратил от 30 до 150 долларов на различные аттракционы, такие как катание на лошадях или кормление слонов.

Но теперь деньги только уходят, а поступлений нет. Кормление 25 слонов в лагере и оплата услуг махаутов и другого персонала обходятся, по словам владельца лагеря Думронга Лонгсакула, примерно в 1 миллион батов (30 395 долларов) в месяц,.

«У меня стресс до такой степени, что я не могу спать, я не знаю, что делать», – сказал Дамронг, чей отец основал лагерь.

Дамронг сказал, что он не может ни уволить персонал, ни отпустить слонов, так как слоны не смогут выжить в дикой природе и нуждаются в махаутах, чтобы ухаживать за ними.

Лагерь является одним из многих приютов для животных, которые зависят от миллионов туристов со всего мира, посещающих Таиланд каждый год. Всего, в индустрии туризма, занято около 2 000 слонов.

Сомкит Метахотикул, 29-летний махаут, который получает ежемесячную зарплату в 7500 бат (228 долларов), сказал, что его беспокоит благополучие его семьи и слонов.

«Слоны – они как члены нашей семьи. Если они хорошо едят, хорошо спят, это делает меня счастливым», – сказал Сомкит.

Таиланд сообщил о 2220 случаях нового коронавируса и 26 смертельных исходах с момента начала вспышки в январе, в прошлом месяце правительство объявило чрезвычайное положение.

($ 1 = 32,9000 бат) (Автор Патчича Танакасемпипат; редактирование Саймон Камерон-Мур)

Таиланд

RESORT OWNER TAKES IN 3 RUSSIAN TOURISTS STRANDED IN PHUKET

Владелец отеля приютил 3-х российских туристов застрявших на Пхукете

By Asaree Thaitrakulpanich, Staff Reporter -April 7, 2020

Сотрудник туристической полиции допрашивает троих российских туристов на Пхукете 5 апреля 2020 года.

PHUKET — Владелец отеля на закрытом на карантин острове Пхукет во вторник сказал, что трое россиян, застрявших там, теперь проживают на курорте бесплатно.

Владелец, который попросил Khaosod English не называть ни его имя, ни название отеля, сказал, что российские туристы спали рядом с крематорием в храме, так как их рейс был отменен. Эти трое – часть тех более чем 20 000 россиян, которые, как сообщается, остались в Таиланде из-за отмены полетов, вызванной пандемией коронавируса.

«Мы просто помогаем им из гуманных соображений. Я не хочу, чтобы название отеля прозвучало потому сделана такая простая вещь, или [кто-то говорил] что я воспользовался возможностью», – сказал владелец отеля. «По крайней мере, здесь спать лучше, чем рядом с тем местом, где сжигают трупы».

По государственному указу – все отели в провинции должны быть закрыты.

Местный администратор в районе Май Као также сказал, что жители и монахи уже более недели помогают троим россиянам.

«Все помогали чем могли. Было много еды », – сказал по телефону во вторник Винай Сае-Ай, глава деревни Му-4. «[Русские] тоже вели себя хорошо. Мы попросили их оставаться внутри во время комендантского часа, и они так и делают».

Трое туристов были идентифицированы как Алексей Галиев, 31 год, Николай Шаров, 29 лет, и София Шарова, 24 года. Они должны были сесть на самолет домой 25 марта, но их рейс был отменен из-за приказа о закрытии страны.

По сообщению информационного агентства ТАСС, в Таиланде из-за пандемии коронавируса в настоящее время застряло не менее 20 800 российских граждан, из них 8 000 – на Пхукете.

Фотографии монахов, жертвующих поданную им милостыню российским туристам на Самуи, также получили распространение в социальных сетях в Таиланде после того, как они были опубликованы российским информационным агентством.

РИА Новости

✔

@rianru

Буддистские монахи накормили российских туристов, застрявших на таиландском острове Самуи из-за коронавируса

11:48 AM – Apr 6, 2020

Фотографии, опубликованные РИА Новости, были ретвитнуты в Твиттере более 7800 раз. Одна такая запись в Facebook также привлекла более 36 000 откликов и была перепощена 3700 раз.

«Люди со всех уголков мира посещают Таиланд не только из-за наших красивых туристических мест, но и из-за наших добрых сердец, улыбок, радости и готовности помочь туристам», – прокомментировал пользователь Facebook Нинат Хонгсомпрах.

«Как только моя сестра услышала эту новость, она два дня подряд приносила им еду», – пишет пользователь Mi Ew.

Глобальная сеть

Prices for ginger and lemons soar as Russians turn to traditional home remedies to fight coronavirus

Цены на имбирь и лимоны растут – для борьбы с коронавирусом жители РФ обращаются к традиционным домашним средствам



В большинстве стран Восточной Европы долгое время считалось, что имбирные и лимонные напитки помогают при гриппе.

By bne IntelliNews April 6, 2020

Сообщается, что цена на имбирь в РФ взлетела в пять раз, а лимоны становятся все труднее найти, поскольку жители РФ тянутся к проверенным домашним лекарствам от гриппа.

По западноевропейским стандартам, все в Восточной Европе по-прежнему очень суеверны – наследие вековой крестьянской культуры РФ с царских времен, и такие привычки, как посидеть на своем багаже ​​в течение пяти минут, прежде чем отправиться в путешествие, или отказ пожать руку через порог, остаются обычным делом. И никогда не предполагайте плохих вещей которые могут с вами произойти, если вы сразу же после этого не сплюнете трижды через левое плечо.

Нехватка имбиря была вызвана запретом на импорт его из Китая, который является основным его поставщиком в Россию. Хотя РФ не запретила полностью импорт китайских фруктов и овощей, она строго ограничила его, что значительно сократило объем китайских фруктов и овощей на российском рынке. Несколько доступных продуктов были уже в два раза дороже по сравнению с несколькими неделями ранее, но после того, как вступили в силу торговые ограничения, цены выросли ещё больше. Многие российские импортеры, для замены китайского импорта, ищут поставщиков из других стран, при этом наиболее важным источником фруктов и овощей для РФ является Турция

Лечебные свойства лимона и имбиря – это устойчивый миф. Юлия Тимошенко вызвала ажиотажный спрос на лимоны на рынках по всей Украине в 2009 году, когда вирус H1N1 поразил страну. Она тогда была премьер-министром и в своих телевизионных выступлениях рекомендовала гражданам пить горячий лимонный сок, как способ предотвратить болезнь. В то же время, спрос на лимоны и имбирь не ограничивается Россией и Украиной.

«Здесь, в [Северной] Македонии, в последнее время имбирь также используется в качестве домашнего средства от гриппа», – говорит Валентина Дмитриевская, корреспондент IntelliNews в Северной Македонии. «В Северной Македонии сейчас очень популярны домашние средства из восточной культуры, как и многие пряности – куркума, семена черного тмина, ягода годжи – и всё такое прочее. Эта новая тенденция привела к открытию здесь множества магазинов здоровой пищи ».

Другой любимый способ борьбы с гриппом – это, конечно, алкоголь. Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил тележурналисту, что белорусы должны защищаться – мыть руки с водкой и «возможно, пить по 40-50 г в день – но не на работе!»

Но использование алкоголя в качестве лечебного средства привело недавно к нескольким трагическим случаям. В Иране, на прошлой неделе, по меньшей мере, 44 человека скончались от отравления алкоголем, а сотни были госпитализированы после употребления этанола в попытках вылечить или предотвратить коронавирус (COVID-19), сообщает bne IntelliNews.

Будучи строго мусульманской страной, иранцы обычно не пьют, а обращаются к алкоголю в законных «лечебных целях» после того, как коронавирус поразил страну, убив тысячи людей. И, похоже, они дорого заплатили за недостаток опыта в выпивке. Люди по всей стране, особенно в Курдистане на западе и в Кешме на юге, пили различные типы этанола и метанола, часто используя миксеры, следуя советам, распространенным в социальных сетях. Однако, предлагаемые “из под полы” спиртные напитки имеют крепость почти 90 градусов. Представитель министерства здравоохранения Ирана Али Эхсанпур сказал, что люди, в конечном итоге, пьют метанол вместо этанола, а отбеливатель используется для маскировки цвета жидкости.

Подобная же история произошла в Стамбуле, где, по крайней мере, 37 туркменских рабочих-мигрантов погибли после употребления сомнительного качества алкоголя, они пили его чтобы защитить себя от инфекции. Один из работников кладбища сказал, что его предупредили, что будет ещё больше жертв, сообщает Радио Свобода.

Турция помогает повысить цены на лимоны после того, как на прошлой неделе объявила, что временно приостанавливает экспорт фруктов.

Ассоциация экспортеров Западного Средиземноморья (BAIB) сообщила своим членам, что экспорт лимонов будет регулироваться в соответствии с «Коммюнике о продуктах, запрещенных к экспорту или подлежащих разрешению» от 30 марта, и этот запрет будет действовать до августа.

В то время как сами лимоны рассматриваются как средство против гриппа, турки также используют одеколон с лимонным запахом для дезинфекции – опрыскивания рук. Опрыскивание рук одеколоном уже давно стало ритуалом при посещении парикмахерской, похода в ресторан или даже поездки в автобусе. Это считается признаком гостеприимства, а также следованию правил гигиены в стране, которая высоко ценит и то и другое. Но теперь, турецкий одеколон, который можно найти практически в каждом домашнем хозяйстве, либо в холодильнике, либо в шкафу, пользуется беспрецедентным спросом как оружие в борьбе с новым коронавирусом.

И это, вероятно, помогает, так как в одеколоне высокое содержание алкоголя, которое убивает вирус. Eyup Sabri Tuncer, ведущий производитель традиционных одеколонов, сказал, что за последние недели он получил десятки тысяч заказов. «Для обеспечения бесперебойной доставки клиентам … мы временно приостановили дальнейшие онлайн-заказы», ​​- сказал AFP официальный представитель компании Атилла Ариман.

Турки обратились к еще более необычным средствам, которые до сих пор зачастую убивали больше людей, чем сам вирус. Самая безобидная версия была придумана одним бизнесменом в Черноморском регионе, который начал прокаливать свои банкноты, чтобы убедиться, что они не заражены вирусом.

Известный обозреватель, Абдуррахман Дилипак, который пишет для исламистской газеты Yeni Akit, продвигал каннабис как лекарство от вируса, чем вызвал широкую волну насмешек в социальных сетях. Ранее Дилипак рекламировал каннабис как средство от, среди прочего, диабета, астмы и высокого кровяного давления,.

Другое предложение заключалось в том, чтобы есть больше супа из бараньей головы – известного как «kelle paca corbasi» – который славится своими целебными свойствами при множестве разнообразных проблем, начиная от похмелья и до артрита, но теперь он также рекламируется как способ защиты от коронавируса. Полоскание горла теплой соленой водой или уксусом – еще одно популярное народное средство.

Проблема большинства этих лекарств в том, что они не обеспечивают никакой защиты и вводят людей в заблуждение, что означает, что они не придерживаются рекомендуемого поведения социального дистанцирования, не моют регулярно руки и не избегают прикосновений к себе, что приводит к более высоким рискам заражения.

Индия

Goa police traces Russian man who went ‘missing’, lifeguards save another stranded in cave

Полиция Гоа разыскивает одного пропавшего россиянина, а спасатели спасают другого, находившегося в пещере

В конце концов, поиски распространилась через весь район Пернем до северных пляжей Гоа. Затем полиция нашла его друга, который был его партнером по путешествиям и который сказал по телефону, что не знает о его местонахождении.

By: FE Online April 10, 2020

Полиция Гоа разыскивает одного пропавшего россиянина, а спасатели спасают другого, скрывавшегося в пещере

После трехдневных поисков в приграничных деревнях на севере Гоа и Махараштре полиция Гоа наконец-то установила местонахождение гражданина России, чья фотография, вместе с информацией о его «пропаже» и множеством конспирологических теорий о его пребывании,приобрели вирусный характер в штате.

Согласно сообщению в «Индиан Экспресс», этот человек был найден в Институте психиатрии и поведения человека (IPHB). В сообщении говорится, что полиция Северного Гоа вынуждена была удвоить рабочую нагрузку своих сотрудников, чтобы проводить операции по поиску россиянина. Полиция Гоа установила местонахождение человека в IPHB, когда он сообщил полиции, что находится там под 21-дневным наблюдением, говорится в отчете IE, который цитирует суперинтенданта полиции северного Гоа, Уткришта Прасуна.

Его дело стало известно, когда его жена впервые обратилась к Амит Сатии, сотруднику IAS, и теперь – офицера, отвечающего за решение проблем иностранцев в Гоа и их транзит после пандемии. Его жена написала Амиту Сатие по-русски, и он обратился за помощью к русскому переводчику, который помогал русским туристам в Гоа. Амит Сатия надеялся, что русский человек появится к 16 марта, но этого не произошло, говорится в отчете IE.

На основе выводов Сатии, полицией Гоа была проведена серия интервью в Моржем, где россиянин остановился в качестве гостя. На основании информации, полученной от его жены и офиса FRRO, его фотография с несколькими листами описания была затем предоставлена ​​русскому сообществу, проживающему в Северном Гоа. Суперинтендант полиции Северного Гоа SP Уткришт Прасун сказал, что полиция Северного Гоа также проинформировала полицию в прилегающих районах Махараштры, а также провела тщательную проверку во всех медицинских центрах, чтобы выяснить, не обращался ли какой-либо русский в какой-либо из них с какими-либо симптомами.

В конце концов, поиски распространилась через весь округ Пернем до северных пляжей Гоа. Затем полиция нашла его друга, который был его партнером по путешествиям и который сказал по телефону, что не знает о его местонахождении.

Амит Сатия сказал, что административные учреждения находятся в контакте с российским посольством и делают все возможное, чтобы поддержать его семью. Он также сообщил о своем прямом разговоре с семьей. На сегодняшний день офис Сатии работает с посольствами и администрацией аэропортов и уже обеспечил безопасный транзит 3330 иностранцев посредством 19 чартерных рейсов в такие страны, как Канада, США и несколько европейских аэропортов.

Тем временем администрация сейчас расследует дело еще одного россиянина по имени Валентин, который был обнаружен в пещере. Валентин обратился за помощью, чтобы спастись, так как уровень воды в пещере где он находился начал расти, и спасатели должны были его эвакуировать.

По сообщениям, Drishti Lifeguard выпустил заявление, в котором подробно рассказывается о спасении россиянина, который был найден скрывающимся в пещере. В заявлении говорится, что спасатель Гириш Талкар заметил человека в низкой узкой пещере расположенной прямо у береговой линии во время обычного патрулирования в районе пляжа Кери. Казалось, что он испытывает сильные страдания, так как из-за прилива пещера быстро наполнялась водой. Человек также казался инвалидом, так как не мог ходить.

Сейчас человека доставили в больницу, где его будут лечить от обезвоживания. По словам правительства Гоа, в первые дни закрытия на карантин многие иностранцы остались без помощи, без еды и воды, но сейчас ситуация улучшилась.

Канада

3D imaging shows how quickly COVID-19 can attack a healthy person’s lungs

3D-анимация показывает как быстро COVID-19 поражает лёгкие здорового человека

Jackie Vandinther CTVNews.ca Digital Content Editor

March 28, 2020

Больница сделала анимацию 3D CT сканов распространения COVID-19

ТОРОНТО. Недавно появившиеся медицинские снимки, сделанные в одной из больниц США, показывают, насколько быстро коронавирус может распространиться в легких здорового человека.

Врачи больницы Университета Джорджа Вашингтона используют существующую технологию КТ для исследования чтобы лучше понять, как COVID-19 распространяется по телу человека.

Этот вид компьютерной томографии обычно используется для скрининга рака или для планирования операций.

Анимация показывает как инфекция быстро поражает здоровые лёгкие 59-летнего пациента

Всего за несколько дней до сканирования у пациента не было никаких симптомов заболевания.

Больница сообщила, что делится изображениями в надежде донести до общественности, насколько опасен COVID-19.

По состоянию на 28 марта в США было зарегистрировано 85 288 подтвержденных случаев коронавируса и 1243 случая смерти.

США превзошли Китай, страну, где вирус был впервые обнаружен в конце декабря, по общему количеству, и лишь немного уступают Италии, где зарегистрировано самое большое число случаев в мире, – 86 498.