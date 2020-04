«Америка падет как сверхдержава к 2025 году», заявил эксперт, предсказавший распад СССР и атаку 11 сентября

13.04.2020, 7:54, Разное

Норвежского социолога, математика и основателя новой научной дисциплины – исследования проблем мира и конфликтов на стыке истории, социологии, экономики, антропологии, теологии Йохана Галтунга (Johan Vincent Galtung) многие называют "норвежским Нострадамусом".

Он в свое время очень точно предсказал события на площади Тяньаньмэнь в Китае, распад СССР и террористическую атаку на США 11 сентября 2001 года. Сейчас ему под 90 лет, но он все еще полон сил и продолжает свою работу.

В 1980 году норвежец участвовал в работе научной конференции в Москве и шокировал всех, заявив, что через 10 лет падет Берлинская стена, а после этого исчезнет СССР. В Москве тогда не обратили внимания на предсказания норвежца. А Запад, наоборот, вдохновился пророчеством и усилил подрывную работу против СССР. Профессор также спрогнозировал волнения на площади Тяньаньмэнь в Китае в 1989 году.

Позднее в начале 2000-х годов Галтунг сказал, что Америка вообще падет, погибнет как империя. Падение, согласно его прогнозу, начнется в 2020 году, а к 2025 году США полностью потеряют статус сверхдержавы. Однако это будет болезненный процесс, потому что утрата международного авторитета США будет сопровождаться "ростом фашистских настроений", что мы уже и наблюдаем на международной арене.

После прихода в Штатах к власти Дональда Трампа в 2016 году, норвежский ученый предположил, что новый президент лишь ускорит крах американской империи.

Предварительные соображения по вопросу краха США Галтунг изложил в 2004 году в статье On the Coming Decline and Fall of the US Empire. Он выделил несколько основных противоречий американского общества:

Противоречия между экономическим ростом и распределением благ (всё большая концентрация национального богатства в руках узкой группы людей). Противоречия между финансовым и реальным секторами экономики (угнетение реального сектора финансовой олигархией). Экономические противоречия между США и другими странами.

Также противоречия между государственным терроризмом США и ответным терроризмом угнетаемых народов; культурные противоречия между США и их союзниками (Старому Свету и другим странам навязывается вульгарная, плебейская массовая культура США); между США и странами Азии, где складывается антиамериканский альянс.

Сегодня интерес к прогнозам Галтунга в Америке возрос. Во-первых, наступил тот самый 2020-й год. Во-вторых, в США начался острейший "вирусно-экономический" кризис, который может резко ослабить позиции США в мире. Норвежец от своего прогноза не отказывается – наоборот, наступивший кризис, по его мнению, делает крах американской империи неизбежным до конца текущего года.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил режим "масштабного бедствия" во всех 50 штатах. Такое произошло впервые в истории США. По последним данным в США зарегистрировано уже 526 396 тысяч случаев заражения коронавирусом и 20 463 тысяч летальных исходов. Сам Трамп заявлял, что в результате эпидемии коронавирусной инфекции в стране погибнут от 200 тысяч до 3 млн человек.

По материалам topnews.ru

Продолжение статьи ниже после рекламы

Продолжение статьи ниже после рекламы