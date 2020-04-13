Причудливый случай скольжения во времени в Ливерпуле

13.04.2020, 7:54, Разное

Спонтанное скольжение во времени является одним из самых интересных паранормальных явлений, а также одним из самых редких.

Как происходит такое скольжение? Если вы находитесь в Англии и внезапно видите рядом с собой джентльмена в одежде викторианской эпохи, на голове которого черный цилиндр, а вся обстановка вокруг вас тоже внезапно меняется и выглядит словно на старинных картинах, то это то самое скольжение.

Чаще всего подобные инциденты очень коротки, в основном длятся несколько минут, максимум полчаса-час.За это время попавший в иное время человек изумляется, ходит вокруг и пытается понять что случилось. Иногда заговаривает с прохожими. В свое нормальное время он возвращается так же внезапно и незаметно, как и "соскользнул" в прошлое (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

В архивах исследователей аномальных явлений есть всего около пары десятков таких случаев, несколько из которых произошли сравнительно недавно. Но самый странный, без сомнения, это случай девушки по имени Лори. О нем в своей книге "Haunted Liverpool", вышедшей в 2013 году, пояснил ливерпульский исследователь аномальных явлений Том Слемен.

В 2015 году 26-летняя Лори, жительница штата Пенсильвания, приехала в британский город Ливерпуль, чтобы погостить у своей подруги Сары, жившей в Хейтоне – пригороде Ливерпуля. Обе девушки за несколько лет до того познакомились на интернет-форуме поклонников группы "The Beatles" и быстро сдружились.

В первый же день Сара повезла Лори по различным достопримечательностям Ливерпуля, связанным с "The Beatles", и они потратили на это весь день, в том числе проехавшись по специальному автобусному туру. Вечером девушки легли спать в доме Сары, а наутро Лори стала с оживлением рассказывать подруге странную вещь, которая произошла с ней ночью. Лори была уверена, что это был не сон и что это случилось на самом деле.

Лори ночевала на диване в гостиной и внезапно вся обстановка в гостиной резко изменилась, а еще она оказалась заполненной посторонними людьми. Эти люди, одетые в устаревшую одежду, стояли вокруг огромного деревянного ящика радио и мрачный голос по радио говорил "…я должен сказать вам, что эта страна теперь находится в состоянии войны с Германией".

Это был отрывок из речи премьер-министра Невилла Чемберлена, которую он произнес в сентябре 1939 года, когда информировал о начале вступления Великобритании в войну с нацистской Германией.

Лори стала рассматривать людей вокруг радио. Там была молодая пара мужчина и женщина, которые держались за руки, и маленькая рыжеволосая девочка, которая сказала мужчине "Папа, ты пойдешь воевать?".

Затем все мгновенно исчезло и Лори снова оказалась в гостиной Сары в ее 2015 году. Позже у Сары оказалась возможность проверить эту историю. От своего пожилого соседа она узнала, что в годы Второй Мировой войны в ее доме жила семья Хендерсон и что у них была рыжеволосая дочка, которая скончалась от пневмонии в 1950-х годах.

Для Лори все случившееся было очень странным происшествием, которое она поначалу даже хотела списать на галлюцинации от усталости, ведь в тот день они с Сарой очень много ходили и ее голова была забита впечатлениями от увиденного. Но спустя пару недель, в которые она продолжала гостить в Ливерпуле, с ней снова произошло "соскальзывание во времени".

В тот день Лори и Сара пошли в клуб в районе Чайнатауна, из которого вышли в 14.30. Вскоре после этого, когда они шли по улице, Лори снова увидела, что вокруг нее полностью все изменилось. Лори не узнавала никаких ориентиров и не могла понять, что произошло. Она даже решила, что просто свернула не туда и потерялась, когда заметила как в конце улицы двигается трамвай очень старой модели.

На задней площадке трамвая стоял мужчина в форме британского полицейского, также устаревшей, и когда он спрыгнул с этой площадки на глазах Лори, то неловко приземлился на мостовую и упал, ударившись головой. Он потерял сознание, а из его головы стала течь кровь.

Люди вокруг начали кричать и звать врача, а Лори подбежала и решила помочь полицейскому. Она тут же привлекла внимание другого полицейского, молодого и симпатичного, который спешил на помощь, и он с изумлением уставился на Лори, которая была одета в кожаную куртку, клетчатую мини-юбку, фиолетовые леггинсы и черные кожаные ботинки.

Он уже начал было задавать Лори какие-то вопросы, но внезапно все пропало и Лори снова оказалась на улице рядом с Чайнатауном, а точнее рядом со зданием Леди Чапел Кроуз из красного кирпича.

Позже, когда Лори поведала эту историю британскому исследователю аномальных явлений Тому Слемену, он покопался в архивах и обнаружил, что в этом месте 5 марта 1883 года и в самом деле произошла трагедия с полицейским, который упал с трамвая.

Тем временем странная череда соскальзываний во времени с Лори продолжалась. После того случая с трамваем прошло несколько дней, Сара пошла на работу, а Лори, продолжавшая гостить у нее, отправилась в магазин на улице Ранелаг.

Когда она проходила мимо паба "Мидленд", у нее внезапно пошла носом кровь, а пока она вытирала нос платком, вокруг нее снова вдруг все изменилось. Лори поняла это лишь когда к ней вплотную подошел тот же полицейский, который с удивлением смотрел на нее в прошлый раз.

Ливерпуль в 1890-е

"Почему ты так одета?", – спросил он Лори, а девушка в ответ начала рассказывать ему чистую правду. Она сказала, что пришла из 2015 года, а он почему-то совсем не удивился этому, зато сказал странную фразу: "Ты одна из тех, кто продолжает приходить сюда. Ты американка. Они так одеваются?"

"Меня зовут Лори, а как тебя зовут?", – спросила девушка и тут же поняла, что ей очень нравится этот полицейский, что она, похоже, уже влюблена в него. "Джордж", – ответил он.

Лори не успела больше ничего сказать, потому что снова оказалась в своем времени. И теперь она страшно желала вернуться обратно, но не могла. Она не знала, почему с ней все это происходит. Вечером рассказала подруге Саре о своих новых приключениях во времени и также сказала, что ощущает какую-то непонятную связь с этим полицейским из викторианской эпохи.

Несколько дней спустя Лори все-таки разгадала тайну того, как попасть в ту эпоху, где ее ждет Джордж. Когда Сара пришла с работы, она заметила записку от Лори: "Любовь это ключ к возвращению туда, где Джордж. Я уйду на некоторое время, но ты не волнуйся. Я вернусь обратно. Лори".

Лори не было целую неделю, а когда она появилась, на ней было платье викторианской эпохи. По ее словам она проводила время с Джорджем в марте 1883 года и также показывала сумочку с разными безделушками, которые он купил для нее.

Далее Лори неоднократно отправлялась в прошлое к Джорджу и ее не было порой по несколько месяцев. Она и сейчас делает то же самое. По словам исследователя Тома Слемена, он все еще расследует этот загадочный случай и уверен, что Лори говорит чистую правду.

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