Нефть подорожала на решении ОПЕК+ о сокращении добычи

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13.04.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,26% и составила 32,82 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 4,92%, до 23,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля. При этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.

Министр энергетики Александр Новак раскрыл условия сделки нефтедобывающих стран для России, выразив уверенность, что это решение позитивно сбалансирует рынок и цены.



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