Раскрыто влияние коронавируса на состав аптечки космонавтов

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13.04.2020, 7:30, Новости дня

В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН рассказали о влиянии вспышки нового коронавируса в мире на состав аптечки космонавтов.

В ИМБП РАН сообщили, что «состав аптечки [на корабле «Союз МС-16»] не менялся», пояснив, что дополнительного контроля за здоровьем прибывших на МКС российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Криса Кэссиди не планируется, так как «он и так полный», передает ТАСС.

В ИМБП также отметили, что российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, которые возвращаются на Землю 17 апреля, не будут применять иммуномодуляторы перед посадкой, для них предусмотрен «просто карантин в профилактории».

Напомним, перед полетом на МКС экипаж «Союза МС-16» был на карантине в течение полутора месяцев. Кроме того, из-за вспышки коронавируса в мире для космонавтов ввели ряд дополнительных ограничений. В частности, были отменены традиционные мероприятия, а близкие и родные не смогли прилететь на Байконур, чтобы проводить их.

Ранее Иванишин высказал мнение, что МКС в ближайшие несколько месяцев станет самым безопасным местом во время пандемии коронавируса на Земле.

Напомним, 9 апреля корабль «Союз МС-16» с тремя членами экипажа пристыковался к Международной космической станции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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