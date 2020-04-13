 

В США шесть человек погибли от торнадо и наводнений

13.04.2020, 7:30, Разное

В США торнадо и наводнения стали причиной гибели сразу шести человек. От природных катаклизмов, образовавшихся вследствие сильных штормов, наиболее пострадали Луизиана, Техас и Миссисипи.
Гибель людей подтвердили участники программы управления чрезвычайными ситуациями Миссисипи. Кроме того, в городе Монро жители лишились своих домов в результате их разрушения торнадо и наводнениями. Сотрудники Национальной метеорологической службы США предупреждают, что сильные грозы могут продолжаться вплоть до понедельника, особенно в Алабаме и Джорджии.

Ситуацию с торнадо и наводнениями усугубляет пандемия коронавируса. Людей призывают искать себе убежище от разбушевавшейся стихии и не позволять инфекции мешать в защите семьи. Однако людям рекомендуют придерживаться социальной дистанции даже при выборе в качестве убежища общественных мест.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / В Ульяновске мужчина ударил ножом 19-летнего парня

27.02 / Пассажиры поездов «Сапсан» в Масленницу продегустрируют большой ассортимент блинов

19.03 / Microsoft добавила искусственный интеллект в управление дронами

09.03 / Супругу Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко раскритиковали поклонники из-за неподходящих носков

12.02 / «Кровопийца нам милее журналиста»

24.03 / Главврач больницы в Коммунарке призвал готовиться к итальянскому сценарию коронавируса

21.02 / Игорь Петренко впервые показал младшую дочь от Кристины Бродской

04.02 / В Минздраве раскрыли опасность вина для россиян

11.04 / Ушел из жизни актер из сериала “Лексс” Дитер Лазер

20.02 / Мнение: Российское тюремное сознание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска