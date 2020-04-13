В США шесть человек погибли от торнадо и наводнений

13.04.2020, 7:30, Разное

В США торнадо и наводнения стали причиной гибели сразу шести человек. От природных катаклизмов, образовавшихся вследствие сильных штормов, наиболее пострадали Луизиана, Техас и Миссисипи.

Гибель людей подтвердили участники программы управления чрезвычайными ситуациями Миссисипи. Кроме того, в городе Монро жители лишились своих домов в результате их разрушения торнадо и наводнениями. Сотрудники Национальной метеорологической службы США предупреждают, что сильные грозы могут продолжаться вплоть до понедельника, особенно в Алабаме и Джорджии.

Ситуацию с торнадо и наводнениями усугубляет пандемия коронавируса. Людей призывают искать себе убежище от разбушевавшейся стихии и не позволять инфекции мешать в защите семьи. Однако людям рекомендуют придерживаться социальной дистанции даже при выборе в качестве убежища общественных мест.