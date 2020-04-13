 

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за коронавируса остались без денег и продают недвижимость

13.04.2020, 7:30, Разное

Отечественный эстрадный исполнитель и композитор Виктор Рыбин с супругой Натальей Сенчуковой в недавнем эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ рассказали о сложностях, с которыми столкнулись из-за коронавируса. Звёздная пара фактически осталась без денег, поэтому вынуждена была выставить на продажу недостроенную недвижимость.
Продолжающий распространяться в РФ и в мире коронавирус COVID-19 вносит коррективы в жизни не только обычных людей, но и известных персон. Большинство эстрадных звёзд из-за карантинных мер отменили или перенесли ранее запланированные концерты и гастроли, что негативно отразилось на их материальном положении. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказывают, что отсутствие возможности как прежде работать и обеспечивать безбедное существование привели к безденежью. По словам знаменитостей, сейчас у них осталось чуть больше 30 тысяч рублей, поэтому пришлось принимать важное решение о продаже недостроенной недвижимости, требующей вложения ещё немалых средств.

Около полутора десятков лет назад Виктор Рыбин купил спорткомплекс, однако, как позже оказалось, чтобы он приносил доход, требовалось переоборудование здания в торговый центр. Пара продолжала вкладывать в строительство деньги, платить налоги, но сейчас накопились долги, которые нечем погасить, поэтому недвижимость выставили на продажу, оценив в 129 млн руб. Именно такую сумму Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин за прошедшие годы вложили в реконструкцию и строительство.



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