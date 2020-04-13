 

На юго-западе Москвы загорелся жилой дом

13.04.2020, 7:20, Разное

Минувшей ночью на юго-западе Москвы произошел пожар. Огонь охватил последние этажи и чердак жилого дома на Ленинском проспекте, сообщает ТАСС.

В ликвидации возгорания были задействованы 120 спасателей и 29 единиц техники. 120 человек были эвакуированы, еще пять спасены. Пострадавших в результате пожара нет, передает RT.

В настоящее время специалисты проводят разбор сгоревших конструкций. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.



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