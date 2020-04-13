Эксперт оценил последствия отмены режима самоизоляции

13.04.2020, 7:16, Новости дня

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни, сообщил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

«Все, что делается, основано на трех моментах: положении дел в медико-биологической, экономической и политической ситуации. Если пойдет хорошо, противоэпидемические мероприятия могут отменить 30 апреля, если плохо – продлят. Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», – передает РИА «Новости» слова вирусолога.

Эксперт также объяснил, почему при выборе даты до 30 апреля для введения нерабочих дней учитывались два цикла по 14 дней.

«14 дней – это расширенный срок инкубационного периода коронавируса COVID-19. Средний период – около пяти-шести дней. Будем смотреть через два этих срока, помогают наши меры ограничительные или не помогают», – заключил Альштейн.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

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