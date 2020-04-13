 

Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

13.04.2020, 7:09, Разное

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 в РФ до конца текущего месяца введён рекомендованный режим самоизоляции. Вирусолог Анатолий Альштейн объяснил, как будет отменяться ограничительная мера и насколько быстро после этого вернётся к норме жизнь россиян.
У коронавируса расширенный срок инкубационного периода составляет около 2-х недель. Именно этим фактором руководствовались при введении режима самоизоляции и по истечении двух сроков, то есть, в конце апреля, будет видно – дала ли ограничительная мера ожидаемый результат, говорит Анатолий Альштейн. Вирусолог считает, что решение о прекращении противоэпидемиологических мероприятий в первую очередь политическое, обусловленное несколькими факторами, в числе которых экономическая и медико-биологическая ситуации в стране.

В случае, если карантинные меры покажут положительный результат, их снятие возможно в конце текущего месяца. При этом Альштейн считает, что это должно происходить не резко, полностью и повсеместно, а постепенно, с продлением режима социального дистанцирования ещё на некоторое время для отдельных категорий россиян. В то же время нужно будет продолжать проводить диагностику. Вирусолог подчеркнул, что быстрого перехода к прежнему ритму жизни в РФ после снятия ограничительных мер ожидать, скорее всего, не стоит.



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