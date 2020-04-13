Степан Меньшиков не помогает бывшей жене с содержанием детей

13.04.2020, 7:09, Разное

Звезда реалити-шоу «Дома-2» Степан Меньшиков не помогает бывшей жене Евгение Шалаевой с содержанием детей и не платит алименты. Об этом информирует интернет-издание StarHit.

42-летний актёр, который известен своим эпатажным поведением, считает, что экс-супруга должна была давно начать зарабатывать самостоятельно и обеспечивать себя и детей. «Пусть отведёт детей в садик и идёт работать», – заявил Меньшиков. По словам звезды реалити-шоу «Дома-2», он устроил сына и дочку в детский сад, одна путёвка в который стоит 5 тыс. рублей. Кроме этого, шоумен прописал наследников в своей квартире в Ивантеевке, которую он ранее приобрел за 2,7 млн рублей.

Стоит отметить, что Степан Меньшиков и Евгения Шалаева расписались в 2011 году. В 2013 году у одного из первых участников «Дома-2» и его супруги родился мальчик, которого назвали Иван, а в 2016 – девочка по имени Варвара.