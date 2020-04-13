ВОЗ объяснила опасность масок при коронавирусе

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13.04.2020, 7:08, Новости дня

Использование масок при игнорировании других мер по профилактике COVID-19 повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире программы «Воскресный вечер« на телеканале «Россия-1».

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить – не соблюдать дистанцию, не мыть руки, – вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», – приводит слова Вуйнович РИА «Новости».

Она отметила, что здоровым людям следует носить маски, однако при этом нужно соблюдать определенные условия.

«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», – отметила эксперт.

Кроме того, Вуйнович обратила внимание на нехватку медицинских масок.

«Нам нужно обеспечить масками абсолютно всех врачей», – заключила представитель ВОЗ.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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