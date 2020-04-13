 

Блокирующий вирус препарат обнаружили в Японии

13.04.2020, 7:08, Новости дня

Японские медики выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2, следует из результатов исследования, опубликованных на портале препринтов bioRxiv.

Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека. При лечении ВИЧ это лекарство используют в сочетании с другими антиретровирусным препаратами, передает РИА «Новости».

Исследователи изучили влияние девяти подобных препаратов на частицы нового коронавируса и нашли закономерность в применении нелфинавира и снижении репликационной активности возбудителя COVID-19.

Врачи отметили, что проверенного средства против коронавирусной инфекции еще не изобрели, поэтому необходимо тестировать эффективные противовирусные препараты.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Госсекретарь Помпео посетит Европу, Африку и Ближний Восток

10.02 / Отказавшая Брюсу: Тина Канделаки призналась, что ее жизнью всегда правил шанс

14.02 / Рыбак еле поборол сома в центре Калининграда

12.02 / ФСБ начала проверку в офисе ФК «Енисей»

14.02 / Пятеро бойцов из клуба, принадлежащего Нурмагомедову, осуждены за избиение самбиста

14.02 / Лукашенко: директора сахарных заводов готовы грузить навоз, чтобы не попасть в тюрьму

24.02 / В Лос-Анджелесе прощаются с баскетболистом Коби Брайантом

18.03 / Путин назвал неудачными попытки ряда стран создать проблемы для жителей Крыма

26.03 / Экс-санврач Украины: Пик заболеваемости коронавирусом в стране будет через две – три недели

04.02 / В Вильнюсе заявили о «дерзких» попытках РФ сыграть на чувствах литовцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска