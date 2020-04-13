Блокирующий вирус препарат обнаружили в Японии

13.04.2020, 7:08, Новости дня

Японские медики выяснили, что нелфинавир блокирует размножение коронавируса SARS-CoV-2, следует из результатов исследования, опубликованных на портале препринтов bioRxiv.

Нелфинавир используется против вируса иммунодефицита человека. При лечении ВИЧ это лекарство используют в сочетании с другими антиретровирусным препаратами, передает РИА «Новости».

Исследователи изучили влияние девяти подобных препаратов на частицы нового коронавируса и нашли закономерность в применении нелфинавира и снижении репликационной активности возбудителя COVID-19.

Врачи отметили, что проверенного средства против коронавирусной инфекции еще не изобрели, поэтому необходимо тестировать эффективные противовирусные препараты.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.