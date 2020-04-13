Пушков предсказал изменение роли РФ на мировой арене

13.04.2020, 6:53, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил уверенность, что на смену гегемонии США на мировой арене придет «треугольник стран» из России, Китая и Соединенных Штатов.

В интервью «Парламентской газете» Пушков констатировал, что Вашингтон не стал помогать ближайшим союзникам по НАТО, а это окажет влияние на отношения с европейцами. Поэтому в том числе, считает политик, «как бы они не цеплялись за это», после пандемии Соединенным Штатам придется расстаться со статусом «державы номер один».

Однако сенатор не стал называть конкретных дат. По его словам, такие процессы проходят в течение многих лет, однако ключевые изменения можно ожидать уже в ближайшее десятилетие.

«Только за последние годы на имидж США негативно повлияло сразу несколько процессов, среди которых – введение санкций против России, которые за шесть лет не дали ожидаемого американцами результата. Считаю, что ключевые изменения, связанные с падением гегемонии США, будут происходить в течении ближайших десяти лет», – отметил Пушков.

Также с выходом на первый план «треугольника Китай-Россия-США» у Москвы появятся новые возможности на мировой арене, считает сенатор.

«Безусловно, это создаст новые возможности. Считаю, что в ближайшее десятилетие влияние и роль РФ существенно возрастут», – заключил он.

Накануне Пушков заявил о конце гегемонии США в мире.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пандемия спровоцирует начало геополитической войны и приведет к столкновению Китая и США.