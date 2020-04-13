“Везем домой COVID-19”. Минкомсвязи РФ неудачно назвало Telegram-канал для россиян, возвращающихся на родину из-за границы

13.04.2020, 6:48, Новости дня

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ создало для возвращающихся из-за границы россиян Telegram-канал с актуальной информацией о спецрейсах. Паблик получил двусмысленное название @vezemdomoy_covid19 (Везем домой COVID-19).

Как пишет “Медуза”, о создании Telegram-канала министерство объявило 11 апреля в Twitter и над названием начали сразу же подшучивать.

Федеральная программа “COVID-19 в каждый дом”

— Злой Гик (@zloygik) April 12, 2020

Covid-19: Вези меня мразь, меня люди ждут!

— Vik_Lavrenko (@Vik_Lavrenko) April 12, 2020

12 апреля Минкомсвязи удалило твит и переименовало канал в @vezemdomoy_rf.

По данным МИД РФ на начало апреля, за границей остались около 35 тыс. россиян, которые не могут вернуться домой из-за прекращения регулярного авиасообщения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, коронавирусной инфекцией в мире заразилось 1,79 млн человек. Число жертв COVID-19 достигло 110 тыс., излечилось 404 372 человека.

Во всех странах, кроме Китая, первые пациенты завозили коронавирус из-за границы.

В России сейчас зарегистрировано более 15 тыс. заболевших.