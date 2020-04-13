Коронавирус подтвердили у сотрудницы Закарпатской облгосадминистрации

13.04.2020, 6:48, Новости дня

У сотрудницы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом облгосадминистрация проинформировала 12 апреля в Facebook.

“У одного лица, штатного сотрудника Закарпатской ОГА, подтвержден коронавирус методом ПЦР (полимеразной цепной реакции. – “ГОРДОН”). Человек с 1 апреля находится в отпуске. Руководители обладминистрации непосредственного контакта с лицом не имели”, – сказано в сообщении.

В ОГА отметили, что у людей, которые контактировали с больным, взяли биоматериал для тестирования на коронавирус.

“Получили результаты тестов на COVID-19, проведенные методом ПЦР, контактных лиц работницы ОГА, у всех 12 человек коронавирус не подтвердился”, – подчеркнули чиновники.

UPD:16.57 Щойно отримали результати тестів COVID-19, проведені методом ПЛР, контактних осіб працівниці ОДА, у всіх 12… Posted by Закарпатська обласна державна адміністрація on Pühapäev, 12. aprill 2020

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека. В Закарпатской области выявлено 82 случая COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.