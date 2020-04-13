Минобороны рассекретило еще один уникальный архив

13.04.2020, 6:45, Новости дня

В недавно обнародованном архиве МО РФ содержатся документы об освобождении Вены от фашистских войск. Это боевые донесения, сводки с фронтов, схемы наступления войск, копии постановлений и многое другое.

Кроме того, в архивах представлены примеры героизма советских солдат и информация о силах противника​​​, сообщает телеканал "Россия 24". Противостояли красноармейцам танковые дивизии войск СС, офицеры военных училищ и даже моряки, которые создавали водные преграды. Всего в ходе боев за Вену, которые завершились 13 апреля 45-го, наши войска уничтожили 11 танковых дивизий противника и взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров. А после взятия города помогали жителям с продовольствием.