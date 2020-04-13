Индийские железные дороги переделывают вагоны в госпитали-изоляторы

13.04.2020, 6:45, Новости дня

Впервые за 167 лет Индийские железные дороги остановили свои поезда из-за ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса в стране: 24 марта премьер-министр страны Нарендра Моди объявил об общенациональном карантине. Однако, как сообщает газета South China Morning Post, работать организация не перестала: Национальная железнодорожная система Индии в срочном порядке перепрофилировалась: поезда компании занялись доставкой продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся, а также переоборудовала часть своих вагонов в госпитали-изоляторы, в которые помещаются люди, заболевшие коронавирусом.

Ежедневно по железнодорожной сети Индии протяженностью 67368 км раньше курсировали больше 20 тысяч поездов, которыми пользовалось порядка 16 млн человек: железные дороги — один из самых популярных в стране видов транспортного сообщения. И 2500 вагонов поездов стали изоляторами для пациентов с COVID-19, находящимися в некритическом состоянии.

Их продезинфицировали, сидения переделали в койки, завезли оборудование. В каждом создали отдельный кабинет для врача, сестринский пост. Один вагон вмещает 16 пациентов. Пока в общей сложности доступно, таким образом, около 40 тысяч коек. При этом каждый день компания переоборудует еще 375 вагонов. Есть, правда, один нюанс: так как предполагается, что системы кондиционирования разносят и вирус, используют только поезда без кондиционеров. В Дели 13 апреля было +38.

Однако при ряде минусов есть несомненный плюс поездов-госпиталей — их мобильность. Поезда с оборудованными вагонами могут очень быстро переместить в регион, где наблюдается острая нехватка места в стационарных больницах. По состоянию на 10 апреля в Индии были зарегистрированы 6653 случая заражения COVID-19 и 199 смертей. Однако, не исключено, что страна с населением в 1,3 млрд человек находится только в начале опасного пути.

Индийские железные дороги также занялись производством защитных изделий: масок, дезинфицирующих средств, костюмов индивидуальной защиты, а также больничных каталок и носилок. Кроме того, грузовые поезда компании продолжают курсировать: ежедневно 200 составов перевозят зерно, рис, сахар, цистерны с молоком, фрукты и овощи на оптовые рынки по всей стране. Причем из-за отсутствия пассажирских поездов грузовые сейчас буквально летают по дорогам: вместо привычных 62 км/ч они перемещаются со скоростью 100 км/ч.