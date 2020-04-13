Татьяна Голикова: 30 апреля выбрано не случайно

13.04.2020, 6:45, Новости дня

Количество подтвержденных случаев коронавируса в РФ растет с каждым днем. Но пик — еще не пройден. Владимир Путин призвал российских граждан соблюдать строгий режим самоизоляции, пока что до 30 апреля. Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 24" объяснила, с чем связан такой выбор даты.

"Дата, которую выбрал указом президент, 30 апреля, она абсолютно неслучайна, потому что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Где-то к 14-му, 16-му апреля заканчивается тот самый первый цикл, и затем второй цикл. И мы очень хотим посмотреть, какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически соблюдается. Важно вот это выдержать. Соблюсти. Дать возможность врачам и тем, кто заболел, справиться, выйти из этой ситуации", — заявил Татьяна Голикова.