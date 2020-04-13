 

В Минкомсвязи рассказали о планах по возвращению россиян из-за рубежа

13.04.2020, 6:30, Новости дня

В ближайшие несколько дней домой планируется вернуть около 5 тыс. граждан России, сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«В планах на ближайшие дни обеспечить возвращение домой еще около 5 тыс. россиян», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Там уточнили, что рейсы планируется осуществить из Амстердама, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима в Москву (рейс из Мадрида сделает промежуточную посадку в Санкт-Петербурге).

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию необходимо заполнить анкету на сайте «Госуслуги», оператором которого является Минкомсвязь. Согласно заполненным заявлениям, рабочая группа Росавиации (при участии представителей Минкомсвязи и МИДа), формирует график вывоза россиян. Он утверждается оперативным штабом правительства России. Ранее график был сформирован и утвержден до 13 апреля, предварительно подготовлено расписание вывозных рейсов до 16 апреля.

«По данным на 12 апреля успешно выполнено пять авиарейсов. На Родину вернулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска и Владивостока», – сообщили в ведомстве.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил, кого вывезут из-за рубежа в первую очередь.

Напомним, 4 апреля правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что выделенные правительством для этого деньги поступили в МИД.



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