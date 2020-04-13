Ученые смогли идентифицировать “пришельцев” в Антарктиде

13.04.2020, 6:09, Разное

Учёные смогли идентифицировать “пришельцев”, недавно обнаруженных в Антарктиде. Речь идёт о новом виде морских мидий, ранее не встречавшихся в этих краях.

Антарктида представляет из себя максимально неприспособленную для жизни животных среду и ни о какой миграции на этот континент не может идти и речи. Именно так думали учёные до недавнего времени, пока не обнаружили новый вид мидий. Они представляли из себя небольшие чёрные точки и, вероятнее всего, были занесены на затонувших кораблях. Тот факт, что теплокровные моллюски смогли выживать в холодной воде вызывает интерес у исследователей. Ещё больше внимания к мидиям приковано из-за отсутствия каких-либо свидетельств миграции в сторону Антарктиды у всех подводных обитателей. Всё дело не столько в суровом климате, сколько в круговых течениях, не позволяющих животным приблизиться к континенту.

Эксперты дали объяснение такому нестандартному поведению мидий. Они считают, что всему виной глобальные изменения климата и повышение средней температуры. Из-за этого путь миграции многих живых организмов изменяется и перестраивается, поэтому можно наблюдать мидий в ледяных водах Антарктиды.