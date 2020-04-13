Мнение: В ожидании лета

13.04.2020, 6:02, Разное

1. В правительстве, комментируя примерные сроки окончания эпидемии коронавируса, заявляют, что при благоприятном стечении обстоятельств – "к лету". В схожем ключе вчера выступил академик РАН Малеев, заявивший, что если все будут соблюдать карантин, то к июню можно побороть. Резонно предположить, что если его будут соблюдать также как сейчас, к июню ничего не закончится. У нас уже по дворам начали разъезжать машины с громкоговорителями, призывающими соблюдать режим социального дистанцирования и сидеть дома, но часть граждан по-прежнему на это забивает и ходит либо на работу, либо по своим делам (за неделю Севастополь в рейтинге самоизоляции просел с 4,5 до 3). Штрафы пока что не очень сильно работают.

В Крыму Аксенов грозит дальнейшими ужесточениями, так как даже при текущем режиме число заболевших и находящихся под наблюдением увеличивается.

2. Касательно вакцины, тот же Малеев заявил о конце 2020-го года, как собственно и предупреждали профессиональные вирусологи, указывающие на то, что чудодейственной вакцины, которая появляется "вдруг" как в кино про эпидемии, ожидать не стоит. Пока пройдут испытания на животных и на людях, пока выявят противопоказания и т.д. пройдет довольно много времени. В этой связи постоянные заявления СМИ о "чудодейственных лекарствах" создаваемых то тут, то там весьма далеки от действительности.

3. В последние дни появилось много заявлений (в том числе и от китайских медиков https://www.rbc.ua/rus/news/koronavirus-rasprostranyatsya-rasstoyanie-1586689411.html), о том, что вирус может сохраняться в воздухе в радиусе 4-х метров от зараженного человека. Если это так, то как представляется, некоторые меры по социальному дистанцированию были/есть неэффективны, тем более, что даже в официальных методичках по профилактике писали про 1,5-2 метра дистанции.

При этом мы наблюдаем, как резко начало расти число заболевших и все больше сообщений о росте напряжения в работе медицинской системы, что ожидалось, так как по официальным же заявлениям, до пресловутого "плато", как в Китае или Южной Корее, России еще далеко и пик эпидемии еще впереди.

4. Официальное решение о продлении "карантина" и "самоизоляции" будут принимать в конце апреля. Пока что не видно никаких признаков того, что в мае действующие меры будут отменены, скорее наоборот. Само собой, это повлечет за собой и понятные экономические последствия для людей, которые работают в сфере услуг и на предприятиях, которые не вошли в список системобразующих.

5. И забавное. Сегодня у советника Шойгу Ильницкого прочитал https://twitter.com/amicableru/status/1249340470351867904 свежее откровение Голиковой, про то, что после эпидемии надо разбираться с ситуацией в системе здравоохранения. Как верно замечено, не успели "оптимизировать" все, но вопрос ответственности за "оптимизацию" с "оптимизаторов" никто не снимал.

И ссылки на то, что "мы хотели как лучше, пока не столкнулись с реальностью", тут не канают.



Минкомсвязь отжигает. Лучший хэштег.

Это про то что у нас. А у них…

1. Борис Джонсон пошел на поправку и выписался из реанимации. Хм…

Между тем, в Британии, которая должна была "вырабатывать иммунитет" от коронавируса умерло уже свыше 10 000 человек.

Интересно, спросят ли с Бориса Джонсона за его решение забить на борьбу с коронавирусом.

2. США продолжают обновлять рекорды заболеваемости и смертности, как не трудно заметить из полемики в американских СМИ и социальных сетях, коронавирус будет одной из центральных тем предвыборной борьбы, где будут обсуждать "эффективность Трампа" в деле борьбы с коронавирусом. Для демократов это отличный способ переключить внимание с украинской коррупции Байдена, которого усилиями верхушки партии сделали главным оппонентом агента Дональда (Сандерс в очередной раз слился – ничего у российских хакеров не вышло!)

PS. И еще. Мне на почту пришли книги ("Мир-Система" Валлерстайна и пара настольных варгеймов от Prowargames http://prowargames.ru/ – обзор на них будет как получу). Думал заказать доставку на дом с почтового отделения (там где-то 100 рублей за посылку), но через сайт заказать нельзя. Звоню в отделение, а там говорят, да ничего – вы сами приходите и забирайте. Я интересуюсь, ну а как там "самоизоляция", "100 метров от дома", "пропуска", а мне отвечают, "да ничего, приходите". Отсюда интрига – забить на пропуск и идти за посылками или ждать мая…