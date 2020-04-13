«Поймите, вы уже вредитель»

13.04.2020, 6:00, Разное

Как из творца советского космического чуда выбивали показания в НКВД: отрывок из книги Ярослава Голованова «Королев. Факты и мифы».

ОТ РЕДАКЦИИ

Сегодня — в День космонавтики, в праздник, мы предлагаем вашему вниманию совсем не праздничный материал. Это отрывок из великой книги великого советского журналиста Ярослава Голованова, которую он писал тридцать с лишним лет и издал в 1994-м.

«Королев. Факты и мифы» — хроники жизни Главного конструктора, творца всех наших побед в космосе, без которого в космос мы бы, конечно, полетели, но далеко не так скоро. Без которого не было бы у нас ни Спутника, ни Белки со Стрелкой, ни Гагарина. Ничего из того, что составило подлинную славу страны в ХХ веке.

Этого всего могло бы и не быть.

Молодой инженер Королев из Ракетного научно-исследовательского института в 1938-м был по доносу карьериста арестован. Едва не сдох в бараке на Колыме, чудом вырвался оттуда, потом сконструировал свои ракеты и космические корабли, запустил их, а полностью реабилитирован — только в 1957-м.

Зачем мы это вспоминаем именно сегодня?

Потому что и сегодня «несчастных жертв» сталинизма стараются приодеть в форму «русского сурового героизма, патетики и даже русской неизбежности», убеждают, что «у людей при всем том нет претензий к Советскому Союзу!»

Глава Магаданской области Носов, недавний мэр Нижнего Тагила, человек из бизнеса, доктор экономических наук, год назад заявил: «Мы никогда, даже во времена царской России, не уничтожали людей за инакомыслие. В этом, кстати, и сила нашего народа. Необходимо эту традицию терпимого отношения к другому мнению сохранить…» И привел дикий пример. «Один из самых знаменитых заключенных Колымы — Сергей Павлович Королев.

И он здесь не золото добывал: ему были созданы условия, и он работал в своем направлении».

Что ж. Во время отбытия срока Королев потерял четырнадцать зубов, его избивали, у него быстро прогрессировали цинга и пеллагра, он лежал пластом и медленно умирал… Как он в этих условиях «готовился к полету в космос»?

С Ярославом Головановым когда-то я делил кабинет в одной редакции. Однажды он отправил запрос в Магаданское управление исправительно-трудовых учреждений — с просьбой сообщить подробности пребывания в здешних лагерях С.П.Королева. И получил ответ, с которым бегал, показывая каждому встречному. Гр. Королев С.П. — было написано в ответе, — действительно содержался там-то и там-то с такого-то по такое-то.

О дальнейшей судьбе гр. Королева С.П. ничего не известно.

«Они — единственные в мире!» — восхищенно кричал Голованов.

И мы считаем необходимым об этом напомнить.

Сергей Королев, 1,5 года в заключении, 1940 г.

Ярослав Голованов (из хроники «Королев»)

Как раз в январе (1938-го — «Новая») Сталин задумывается о чистоте своей «короны». Положение сложное: с одной стороны, все, что происходит в стране, должно происходить с ведома и благословения вождя, с другой — теперь, когда он обмазал кровью самых приближенных соратников — «людей с сильными лицами», как назвал их в 1939 году Иоахим Риббентроп, — от всей этой жути надо отмежевываться. На январском пленуме было признано, что ошибки имели место. Было опубликовано специальное Постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков».

В пункте 7 этого постановления были просто замечательные слова: «Обязать партийные организации привлекать к партийной ответственности лиц, виновных в клевете на членов партии, полностью реабилитировать этих членов партии и публиковать в печати свои постановления в тех случаях, когда предварительно в печати были помещены дискредитирующие члена партии материалы».

И действительно, кого-то выпустили из тюрьмы, восстановили в партии в 1938-м — 77 тысяч, на следующий год — еще 65 тысяч, но на деле ничего не изменилось, аресты продолжались, может быть, только поменьше стали писать о том, как туго приходится врагам в «ежовых рукавицах».

Ничего не изменилось и в методах следствия. Валентина Петровича Глушко (в будущем — главный конструктор ракетных двигателей, академик, дважды Герой Соцтруда, — «Новая») били в марте ничуть не меньше, чем его начальников в декабре.

Академик Валентин Петрович Глушко, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, депутат Верховного Совета СССР. 1973 г. Фото: А. Романов / Фотохроника ТАСС

Однако ход самого «Дела РНИИ» значительно замедлился: обвинительное заключение по делу Глушко комиссар госбезопасности III ранга НКВД Амаяк Захарович Кобулов завизировал только через год после ареста Валентина Петровича. А год тогда — срок огромный!

В НКВД был свой табель о рангах: дело делу рознь. Глушко, Королев, которые мелькали в показаниях Клейменова и Лангемака, кто они такие? Это сейчас мы читаем и ужасаемся: академики, лауреаты, гордость ракетной техники, пионеры мировой космонавтики! Но тогда-то для НКВД это были безвестные инженеришки какого-то не очень серьезного института. Через пятьдесят лет после описываемых событий на мой вопрос: «Почему в 1937-1938 годах из сотен сотрудников РНИИ посадили всего семерых человек?» — Мария Павловна Калянова, секретарь комсомольской организации РНИИ в 1938 году, ответила:

— Думаю, потому, что нас не воспринимали всерьез…

Студент МВТУ им. Баумана Сергей Королев, 1926 год. Фотохроника ТАСС

И немалая доля правды в этом объяснении есть. Расстрелами Клейменова и Лангемака (подлинные создатели прославленной «Катюши», между прочим, — ред.) РНИИ был обезглавлен. Теперь предстояла подчистка, отлов мелкой рыбешки. На такой работе трудно проявить себя ярко, заметно. Ну, кто такие эти мальчишки со своими огненными горшками, кому охота с ними возиться?..

…Арест Королева санкционировал Рагинский — заместитель Генерального прокурора Вышинского. К великому сожалению Андрея Януарьевича, когда Ежова арестовали и трон Вышинского качнулся, Рагинским пришлось пожертвовать. Постановление на арест Королева писал Жуковский — это из ежовской «гвардии».

Григорий Рогинский — 2-й заместитель прокурора СССР

Основания для ареста: показания Клейменова, Лангемака, Глушко — все трое называли Королева участником контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ, «ставящей своей целью ослабление оборонной мощи в угоду фашизму». Следствие по делу нового «фашистского угодника» вели младшие лейтенанты, оперуполномоченные Быков и Шестаков.

…На мой запрос в управление кадров КГБ пришел ответ с указанием адреса Михаила Николаевича Шестакова — оказывается, жив-здоров. Я немедленно к нему поехал.

Дверь отворил невысокий крепкий пожилой человек, с живыми карими глазами. На аккуратной голове его темные волосы резко, как словно бы это тонзура какого-нибудь монаха-иезуита, прерывались лысинкой чистого блеска. Михаилу Николаевичу шел 80-й год, но в движениях его не было ни старческой заторможенной немощи, ни мелкой прерывистой суетливости — спокойный, опрятный, сильный еще отставной полковник.

Познакомились. Со всей возможной деликатностью сказал я о цели моего визита, упирая главным образом на то, что меня более всего интересует поведение Королева во время допросов. Каким он был: подавленным или, напротив, агрессивным, молчаливым, словоохотливым, оживленным, угрюмым?

— Какого Королева вы имеете в виду? — спросил в свою очередь Шестаков, глядя мне в глаза честным, прямым взглядом.

— Сергея Павловича. Из РНИИ. Впоследствии — Главного конструктора ракетно-космической техники…

— Не помню… Решительно не помню.

— Но ведь Королев сам называет вас своим следователем в письме к Сталину. Согласитесь, вряд ли, находясь в тюрьме, он рискнул бы писать неправду товарищу Сталину.

— Удивительно. Здесь какая-то ошибка…

И вдруг страшная мысль в этот момент пришла мне в голову: а может быть, Шестаков говорит правду? Может быть, он действительно не помнит Королева? Может быть, раскрыв в январе 1966 года «Правду» и увидев портрет академика в траурной рамке, он не нашел знакомых черт? Но ведь это было бы страшнее ложных отпирательств!.. Существует только одно объяснение тому, что Шестаков забыл человека, которого он избивал: таких людей было много! Их было так много, что все их окровавленные лица превратились в памяти его в какой-то неразделимый мокрый красный ком. Эта страшная работа была столь ординарна для него, неинтересна, а главное — длилась так долго, что требовать, чтобы он запомнил свои жертвы, так же нелепо, как требовать от кассирши универмага, чтобы она запомнила лица всех своих покупателей.

— Да я вообще не занимался следствием, — продолжал тем временем Шестаков, — я был на оперативной работе.

— А в чем она заключалась?

— Ну, это уже наши профессиональные дела…

ПРОДОЛЖЕНИЕ