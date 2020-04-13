Раздел для оформления цифровых пропусков появился на сайте правительства Москвы

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13.04.2020, 5:53, Новости дня

Раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан появился на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск», – отмечается в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Возможность передвижения по городу с использованием личного, служебного или общественного транспорта может подтверждаться цифровым пропуском или действующим служебным удостоверением (в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника, личной карточкой охранника). При этом для передвижения по городу пешком цифровой пропуск оформлять не нужно.

«Пропуск, полученный на территории города Москвы, также действует на территории Московской области. Жителям других субъектов Российской Федерации, планирующих посещение города Москвы, также необходимо получить цифровой пропуск», – говорится в сообщении.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

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