“Остаемся сильными вместе”. Зеленский поприветствовал выписку Джонсона из больницы

13.04.2020, 5:31, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал 12 апреля в Twitter выписку из больницы больного коронавирусной инфекцией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

“Борис Джонсон уже дома! Мы желаем ему и всем британцам, которые страдают от COVID-19, быстрого выздоровления. Остаемся сильными вместе”, – написал он.

[email protected] is now home! We wish him and all Brits who are suffering from #COVID19 a speedy recovery. We stay strong together!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2020

В Британии коронавирусом заразились более 84 тыс. человек, 10 тыс. из них скончались. Среди инфицированных – и Джонсон. Диагноз COVID-19 ему подтвердили 27 марта; с 5-го по 12 апреля он провел в больнице, несколько дней премьер находился в отделении интенсивной терапии. Несмотря на выписку, Джонсон пока не вернется к полноценному исполнению обязанностей. В заседании парламента, назначенном на 21 апреля, он, скорее всего, участвовать не будет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, коронавирусной инфекцией в мире заразилось 1,79 млн человек. Число жертв COVID-19 достигло 110 тыс., излечилось более 404 тыс. человек.