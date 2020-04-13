Андреа Бочелли дает онлайн-концерт из пустого Миланского кафедрального собора. Трансляция

13.04.2020, 5:31, Новости дня

В аннотации к трансляции говорится, что концерт Бочелли в пасхальное воскресенье (сегодня Пасху отмечают римокатолики и некоторые другие конфессии) – это “послание любви, исцеления и надежды” на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Родина Бочелли – Италия – является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира. По числу погибших Италия занимает второе место в мире, уступая США.

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Видео: Andrea Bocelli / YouTube