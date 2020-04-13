 

Верховная Рада может провести заседание и 15 апреля – СМИ

13.04.2020, 5:30, Новости дня

15 апреля Верховная Рада может провести внеочередное заседание. Об этом 12 апреля сообщил “Украинской правде” источник в парламентской фракции “Слуга народа”.

Собеседник издания отметил, что о вероятном заседании в этот день сообщил в закрытых чатах “Слуги народа” председатель фракции Давид Арахамия. Он призвал нардепов быть готовыми прийти в Раду 15 апреля.

По данным “Украинской правды”, на заседании в среду, “скорее всего”, будет рассматриваться “антиколомойский” законопроект – о невозвращении банков бывшим владельцам.

Ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады назначено на 13 апреля.

Законопроект, который делает невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам, был принят в первом чтении 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Ожидается, что законопроект будет проголосован во втором чтении на ближайшей сессии Верховной Рады, однако перед этим депутаты должны рассмотреть все поправки: сначала в комитете, а потом и в сессионном зале. На данный момент их больше 16 тысяч.

Коломойский признавал, что ему не выгодно, чтобы документ был принят, он называл законопроект “антиукраинским”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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