Площадь пожара на Ленинском проспекте стремительно растет

13.04.2020, 5:27, Новости дня

По последним данным, площадь пожара, вспыхнувшего в Москве в 8-этажном доме на Ленинском проспекте, возросла вдвое и достигла 2000 квадратных метров. Принято решение использовать для ликвидации ЧП авиацию.

Из пылающего здания эвакуированы не менее 120 человек. По некоторым сведениям, среди них один находящийся на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС. Не менее пяти человек спасены.

Как сообщалось, возгорание началось в ночь на понедельник, 13 апреля, в квартире, расположенной на восьмом этаже дома по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Пожару присвоен повышенный — третий из пяти возможных – ранг сложности. Огонь стремительно распространился по чердачным помещениям.

Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения в расположенной поблизости гостиницы "Корстон". Распространению огня способствуют деревянные перекрытия и пустоты в доме 1957 года постройки. Локализовать пожар пока не удается.

В загоревшемся здании, помимо жилых квартир, находятся ряд организаций, среди которых детский сад и администрация Гагаринского района Москвы.