Пассажиропоток в аэропорту Гонконга упал до рекордного минимума

13.04.2020, 5:26, Новости дня

Согласно последним правительственным данным, количество пассажиров в гонконгском аэропорту Чек Лап Кок в марте сократилось на 91% в годовом исчислении. Как отмечает South China Morning Post, такое падение наблюдалось только в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии (SARS).

По официальным данным через одну из крупнейших воздушных гаваней Азии в марте прошли только около 576 тыс. человек (350 тыс. из них — прибывающие и 226 тыс. — вылетающие). При том, что за аналогичный период прошлого года общий пассажиропоток аэропорта составил 6,39 млн человек. Таким образом, мартовский показатель пассажиропотока лишь на 12 тыс. выше показателей рекордного минимума 2003 года.

Однако это еще не предел, отмечает издание. По данным службы иммиграции в апреле ежедневный поток составил в среднем 1155 человек. Всего по состоянию на 11 апреля через воздушную гавань Гонконга прошло только 12700 человек.

Согласно предварительным данным, опубликованным Департаментом гражданской авиации, количество самолетов, прибывающих в аэропорт и покидающих его, сократилось на две трети до 12 115 самолетов.

Объемы грузоперевозок упали на 11,2%, хотя в этом сегменте снижение было не столь резким из-за растущего спроса на медицинские товары и продукцию материковых китайских заводов, возобновивших производство.