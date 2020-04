Инсайдеры: Альфа-версия World of Warcraft: Shadowlands имеет поддержку рейтрейсинга и VRS

13.04.2020, 5:09, Разное

Недавно на просторах интернет-сети появилась альфа-версия аддона World of Warcraft: Shadowlands с выходом соответствующего трейлера, что стало приятным сюрпризом для поклонников гейм-франшизы. Недавно появившиеся инсайдерские данные свидетельствуют о том, что новое дополнение культовой онлайн-игры будет обеспечено поддержкой рейтрейсинга и VRS.

Приглашение на альфа-тестирование упомянутого шедевра игрового мира World of Warcraft: Shadowlands недавно получили ряд пользователей, отобранных разработчиками. После этого один из участвующих в тестах опубликовал в Сети скриншот, демонстрирующий визуальное воплощение поддержки трассировки лучей и опции затемнения с переменной частотой. Впрочем, знатоки динамического развития игр отмечают, что поддержка упомянутых функций “движком” не обязательно является показателем их наличия в финальном продукте WoW.

Релиз ожидаемого поклонниками игрового дополнения World of Warcraft: Shadowlands намечен лишь на последние месяцы текущего года, а, следовательно, фирма Blizzard Entertainment еще может дополнить версию новыми технологическими усовершенствованиями.

Что же касается анонсированных опций, то функция рейтрейсинга дает возможность генерировать тени в игре более реалистично, а VRS создает автоматическое затемнение областей, удаленных от взгляда персонажа. Таким образом обеспечивается экономия ценных для геймера FPS. Примечательно, что указанные функции использовались разработчиками в не менее популярных в мире геймеров продуктах: Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein II: The New Colossus.