В СФ заметили распространение в ЕС фейков о ситуации с коронавирусом в России

13.04.2020, 5:08, Новости дня

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что в странах Евросоюза активно распространяется дезинформация о России, в особенности в контексте ситуации с коронавирусом.

«В целом вся информация, которая сейчас идет по коронавирусу в России, она тоже не соответствует действительности. Все время пишется о том, что Кремль утаивает истинную информацию о масштабах эпидемии, что у нас не хватает лекарств, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ, что у нас не хватает средств защиты, и вообще в РФ точно катастрофа еще больше, чем в Италии и Испании, в других странах ЕС <…> – это тоже фейк», – цитирует Косачева ТАСС.

Среди фейков, связанных с Россией и ее действиями в условиях пандемии, сенатор выделил публикации ложной информации о неэффективности российской гуманитарной помощи Италии или приписываемые РФ попытки повлиять на политику республики, что опровергло само итальянское правительство.

В то же время, обратил внимание Косачев, нередки и обвинения в адрес РФ в том, что она якобы занимается созданием и распространением фейков о коронавирусе. Однако, как подчеркнул сенатор, России, «во-первых, это просто не нужно». «А во-вторых, мы заинтересованы не в слабом и разобщенном, а в сильном и консолидированном Европейском союзе», – подчеркнул парламентарий в интервью телеканалу Euronews.

Он также обратил внимание, что некоторые страны ЕС, являясь членами НАТО, не в состоянии разработать собственную политику по отношению к России. «А мы бы хотели, чтобы у ЕС была собственная политика на российском направлении», – заключил Косачев.

Напомним, в ЕС обвинили Россию в «дезинформации» о коронавирусе.

В Кремле назвали эти заявления проявлением русофобской одержимости, а главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в парткоме ЕС пытаются найти виновных в «коронавирусном хаосе в Европе».

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что обвинения Евросоюза в адрес РФ о якобы распространении фейков о коронавирусе являются дезинформацией. Она указала на то, что претензии к РФ не подкрепляются никакими доказательствами.

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