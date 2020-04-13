 

Independent – подмосковная пробка из машин скорой помощи напугала интернет

13.04.2020, 5:05, Новости дня

В российском интернете появились снимки длинной пробки из карет скорой помощи в Подмосковье, пишет Independent. Некоторых пользователей напугало увиденное. По имеющейся информации, очередь возникла из-за ошибки в логистике: пациентов отправили туда, где нет койко-мест, рассказывает британское издание.


Reuters

Россияне размещают в интернете видео и фотографии, на которых видна длинная очередь из карет скорой помощи в Подмосковье, пишет Independent. По имеющейся информации, машины выстроились к госпиталю на улице Стартовая в Лосиноостровском районе.

«Пугающее зрелище. Скрывать это уже невозможно», — прокомментировал кадры один из пользователей Twitter. Сообщается, что пробка возникла из-за ошибки в логистике: пациентов отправили туда, где нет койко-мест.

Число зарегистрированных случаев заражения в РФ достигло отметки в 15 770 несмотря на то, что столица страны и многие другие регионы находятся на карантине, призванном сдержать распространение заболевания, продолжает британское издание. На данный момент от коронавируса умерло 130 россиян.

Мэр Москвы Сергей Собянин уверяет, что пик пандемии ещё не пройден и нужно готовиться к худшему. В связи с этим власти вводят в городе пропускную систему в качестве дополнительной меры по ограничению передвижения граждан. Покинуть дом можно будет только для того, чтобы купить еду или получить медицинское обслуживание. Нарушителей режима изоляции облагают штрафами.

Из-за наплыва пациентов больницы и фельдшеры скорой помощи в Москве работают на пределе своих возможностей. Поначалу власти утверждали, что ситуация под контролем и эпидемии не будет. Но потом Собянин усомнился в достоверности официальных цифр и заявил, что реальная ситуация гораздо хуже.



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