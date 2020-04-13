 

Мнение: Без пошлости

13.04.2020, 4:54, Разное

Бориса Джонсона выписали! То есть он излечился-таки от короновируса! Ну, хоть одна приятная новость: человек рискнул – и победил. Ура. Хотя и, как сказали бы шахматисты, по пути он почти что “прошел через проигрыш” (через реанимацию). Но, по счастью, вирус “не нашел решающего продолжения”.

А вот Александр Тимофеевский, один из лучших наших журналистов – увы, умер. Очень жалко. Мне он всегда казался умнейшим человеком. Ему был всего 61 год, и умер он вроде бы совсем не от нынешней модной болезни, а от сердечного приступа. Даже в смерти остался нон-конформистом – не стал плыть по течению.

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

08.02 / Пропавший три месяца назад правнук Иосифа Сталина до сих пор не найден в Москве

05.03 / Гагарина подтвердила документом, что сын Цоя разрешил всем исполнять «Кукушку»

24.02 / «Не сдержался, видимо, психанул»: коллега Дмитрия Шепелева рассказал о его уходе с Первого канала

24.03 / Официально представлен смартфон Redmi K30 Pro

13.02 / Тесть звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита умер от рака

04.02 / Ученые: Количество ДТП с пешеходами из-за смартфонов выросло на 800%

08.03 / Konami задержит выход консоли PC Engine Core Grafx Mini из-за коронавируса

03.04 / Экстрасенс Миронова в будущем Самойловой «увидела» нового мужчину, у Джигана – проблемы с законом

05.03 / Греко-турецкая граница

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска