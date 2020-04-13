Мнение: Без пошлости

13.04.2020, 4:54, Разное

Бориса Джонсона выписали! То есть он излечился-таки от короновируса! Ну, хоть одна приятная новость: человек рискнул – и победил. Ура. Хотя и, как сказали бы шахматисты, по пути он почти что “прошел через проигрыш” (через реанимацию). Но, по счастью, вирус “не нашел решающего продолжения”.

А вот Александр Тимофеевский, один из лучших наших журналистов – увы, умер. Очень жалко. Мне он всегда казался умнейшим человеком. Ему был всего 61 год, и умер он вроде бы совсем не от нынешней модной болезни, а от сердечного приступа. Даже в смерти остался нон-конформистом – не стал плыть по течению.