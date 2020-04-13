Мнение: “Засекреченное линчевание”

13.04.2020, 4:45, Разное

Записи большого жюри в печально известном деле о линчевании в США в 1946 году останутся закрытыми

Закрыт архив «большого жюри» в позорно известном деле 1946 года о линчевании

Апелляционный суд в Атланте (Джорджия) на прошлой неделе вынес решение, что обширный архив «большого жюри» по делу о линчевании двух супружеских пар в 1946 году останется закрытым. Судьи 11-го округа 8 голосами против 4 закрыли этот архив в котором содержится рассмотрение дела «большим жюри», объявив, что федеральные (всего США-пер.) судьи не имеют власти открыть этот архив, открыть который просили историки и исследователи. Решение было вынесено после того, как правительство опротестовало решение суда низшей инстанции.

Потомки жертв линчевания, вместе с писателями и исследователями, осудили это решение. Они указали, что, на основании как прошедшего времени, так и крайней исторической важности, тексты архива должны быть открыты для публики. Джозеф Дж. Белл (юрист, который добивался открытия архива), сказал: «Я считаю, что история требует полного открытия правды, касающейся этого важного дела по гражданским правам». Белл сказал New York Times, что решение будет обжаловано в Верховном суде США.

Убийства в 1946 году Джорджа У. и Мае Мюррей Дорси и Роджера и Дороти Малькольм – издольщиков на ферме в округе Уолтон (Джорджия) привлекли общенациональное и международное внимание. Эти убийства стали известны как «линчевание Moore’s Ford» – по названию моста между поселками Монро и Уоткинсвиль, возле которого их машину остановили силой 25 июля. Роджера Малькольма только что выпустили под залог из тюрьмы, куда его посадили до суда по обвинению в том, что он якобы ударил ножом белого . На машину напала банда из 20 вооруженных белых, и четыре жертвы были привязаны к большому дубу, после чего их убили, выстрелив в упор около 60 раз.

Линчевание Moore’s Ford называют последним массовым линчеванием в США. В первой половине 20 века произошло несколько тысяч таких бессудных убийств чернокожи, в основном в южных штатах, обычно жертв вешали на деревьях или телефонных столбах, потом их начали также расстреливать. Террор белых расистов был средством обеспечить законы апартеида («Джим Кроу») в южных штатах США после Гражданской войны.

Сам зверский и бесстыдный характер убийства, и что еще важнее, исторический и политический контекст, в котором их совершили, вызвали шквал возмущения и протестов. Джордж Дорси был ветераном Второй Мировой войны. Как десятки тысяч других, он вернулся в США с новыми знаниями и опытом, с решимостью бороться за равноправие. Волнение на юге США происходило одновременно с широким движением рабочего класса. В том же году, что были убиты супруги Дорси и Малькольм, по тяжелой промышленности прошел вал стихийных забастовок. Массовые протесты прошли в Вашингтоне и Нью Йорке после линчевания Moore’s Ford. Президент Трумэн был вынужден хотя бы для вида как-то отреагировать, чтобы утихомирить гнев. Трумэн приказал расследовать дело ФБР (под руководством Гувера, известного расиста и реакционера, который правил слежкой внутри США почти 50 лет).

Дж. Лой Харрисон (фермер, на которого работали семьи Дорси и Малькольмов) организовал освобождение под залог Малькольма, но существовали серьезные подозрения, что он участвовал в планирования убийств. Также, вероятно, был замешан Юджин Талмадж (политик-расист, который тогда баллотировался на выборах губернатора Джорджии). Сын Талмаджа Херман , который стал губернатором спустя 2 года, после смерти отца, все 35 лет своей карьеры был защитником расизма и апартеида, сначала в сенате штата, а потом больше 25 лет в Сенате США.

После почти полугода расследований в конце 1946 года, после 3000 опросов и 100 вызовов для дачи показаний, ФБР ничего не нашло. Тёргуд Маршалл, который тогда был юрисконсультом для Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения(NAACP), написал докладную записку, в которой заявил: «Я не доверяю ни мистеру Гуверу ни его следователям…и не вижу смысла притворяться, что это не так».

Отдельное расследование большого жюри началось в 1946 году, присяжных выбрал окружной судья Т. Хойт Дэвис. В то время губернатор Джорджии утверждал, что «15 или 20 из банды известны по именам». Большое жюри заслушало десятки свидетелей и других в течении трех недель. Жюри объявило 73 года назад, что «не смогло установить личность кого-либо, виновного в нарушении законов США о гражданских правах». Именно эти показания, которые могут пролить свет на то, почему большое жюри отказалось обвинить кого бы то ни было, остаются закрытыми в Национальном архиве по недавнему решению апелляционного суда.

Линчевание Moore’s Ford исчезло из заголовков местных и общеамериканских новостей, и с тех пор мало обсуждалось. Однако, спустя почти 50 лет явился свидетель, в 1992 году. Об этом сообщили сначала Atlanta Constitution, а через несколько лет и другие газеты штата Джорджия. Был организован представителями черных и белых Мемориальный комитет Moore’s Ford, чтобы не допустить забвения этого зверства и требовать дальнейшего следствия.Позднее рядом с местом убийства поставили памятный знак штата. ФБР и Бюро расследований штата Джорджия открыли дело в 2006 и 2008 годах, но снова это не привело ни к чему, и дело снова закрыли.

Исторические исследования продолжались последние 25 лет. Репортер Лаура Векслер опубликовала книгу «Fire in a Canebrake» (Пламя в сахарном тростнике) в 2003 году. Энтони Питч, автор другой книги «Последнее линчевание: как гнусное убийство потрясло маленький поселок в Джорджии» (2016), хотел получить доступ к закрытому архиву, в чем ему теперь отказали. Эти архивы могут содержать важные улики, помогающие найти виновных, хотя прошло уже больше 70 лет. Как утверждает Векслер: «Невозможность увидеть эти документы значит, что нам неизвестно очень многое. Почему, черт возьми, они никого не обвинили?».

То, что министерство юстиции США потребовало сохранения секретности документов, весьма значимо. Сторонники Трампа включают фашистов и белых расистов. Без сомнения, некоторые потомки банды убийц, теперь, возможно, видные граждане, тоже хотели бы такой секретности. Внучка Роджера Малькольма – Атания Линетта Хаейс – сказала о решении суда: «Это заставляет меня разочароваться в судебной системе и ФБР и прочих, которые, вроде, должны нас защищать. Они не заслуживают такой хорошей репутации. Мертвые или живые, хорошие или плохие – правда должна стать известна». В коротком комментарии для Times она отметила классовую реальность решения суда. «Мы живем в дни, когда они защищают друг друга на протяжении поколений. Это то, что мы слышали всю нашу жизнь: Богатые заботятся о богатых».

Законы апартеида вошли в силу в южных штатах США в последние 20 лет 19 века и их поддержал Верховный суд США в деле Plessy против Ferguson в 1896. Апартеид, вместе с расистским террором, наиболее отвратительным выражением которого было линчевание, был направлен прежде всего на подрыв возможного единства белых и черных рабочих, издольщиков и мелких фермеров, попыткой к которому было движение Популистов в конце 1880-начале 1890-х. Огромное большинство жертв этого террора были чернокожие, но были и другие – например, еврей-управляющий фабрикой Лео Франк, которого посадили по сфабрикованному обвинению в убийстве в Атланте, вытащили из тюрьмы и линчевали в 1913 году, когда его смертный приговор был смягчен.

Не случайно второй период роста линчеваний – с 1890 по 1920. Хотя они продолжались и позднее, часто в омерзительной форме массовых «праздников» в честь полусекретных убийств – убийств, которые никогда не раскрывали, потому, что присяжные отказывались выносить приговоры в тех немногих случаях, когда подозреваемые были арестованы и судимы.

Гнусное преступление у моста Moore’s Ford не было последним, но массовое возмущение им было знаком нарождающегося движения, которое привело к отмене законов апартеида – гражданства «второго сорта». В 1950-х и 60-х борьба за гражданские права захлестнула южные штаты и, наконец, привела к отмене законов апартеида, вынудив власти принять первые важные законы о гражданских правах со времен Реконструкции (после Гражданской войны-пер.) спустя почти 100 лет.

Были и другие жертвы белых расистов в этот период борьбы за гражданские права – чернокожие и их белые сторонники, включая Меган Эверс, священника Джорджа Ли, Эмметта Тилла, четырех школьниц, убитых во время подрыва церкви в Бирмингеме в 1963 году, защитников гражданских прав Джеймса Гани, Майкла Швернера и Эндрю Гудмана, священника Джеймса Риба и Виолу Лиуззо. К концу 1960-х эра линчевания в целом закончилась.

Реформы гражданских прав не могли достичь и не достигли цели социального равенства. Ограниченные реформы 1960-х только яснее показали необходимость избавиться от капитализма. Раскрытие подлинной истории зверств, как линчевание Moore’s Ford важно для обучения в борьбе наших дней.

Фред Мазелис

Перевод с английского с небольшими сокращениями

https://www.wsws.org/en/articles/2020/04/10/lync-a08.html – цинк