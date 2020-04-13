Мнение: О реальной тяжести беспрецедентной ситуации с CoVID

13.04.2020, 4:35, Разное



Фото © Reuters.

Не все успели это осознать, но мы живём уже реально в другом мире. И дело даже не в беспрецедентных мерах, «убивающих» то, что строилось годами, если не веками. Всё проще, прозаичнее, страшнее…

Маститые «эксперты» опять облажались.

Значит, снова слово тем, кто видит нынешнюю ситуацию лучше.

«Мы столкнулись с болезнью, о которой не знаем ничего, – буквально кричит уже цитировавшийся в Альманахе врач-реаниматолог из Нью-Йорка, где сейчас пролегает передний край борьбы с CoVID-19. – Какое-то количество информации было накоплено после столкновений с предыдущими SARS/MERS, но для врача-клинициста мир резко изменился. Прежде большинство того, с чем мы имели дело было описано с ног до головы многочисленными экспертами. Есть протоколы и алгоритмы…, известно, что делать, когда болезнь идёт по накатанной, и что делать, когда она ведёт себя необычно. Почти на каждом этапе есть массив данных, проверенных исследованиями.

В ситуации с коронавирусом нет экспертов. Мы все учимся. Мы используем то, что видели раньше при других состояниях и пытаемся приложить на новую реальность. Научные данные, которыми мы оперируем, появляются в невероятной спешке и не являются эталоном научного поиска… Исследования разных аспектов критических состояний часто противоречат друг другу. И качество большинства из них такое, что мы студентов можем натаскивать на их примерах как не нужно делать исследования. Постоянно появляются гипотезы, одни интересные, другие отдающие лёгким безумием, но ничего из этого не является истиной.

К сожалению на тестирование гипотез, как минимум в #США времени не будет…».

Такие вот вести с фронта.

Кто-то может сказать, мол, окопная правда. Мол, человек не видит общей картины. И не нужно его слушать, чтобы не портить себе иллюзию того, что новый #коронавирус – не страшнее гриппа. Что рано или поздно им все переболеют, человечество обретёт коллективный разум иммунитет, и далее всё будет, как с простым ОРВИ: неприятно, зато не смертельно.

Вот только сколько людей на Земле досрочно переселятся в иной мир, чтобы подтвердить (или опровергнуть) истинность этой «гипотезы» – 50 млн или 100 млн человек? А может, и все 200+ млн? И не проще ли всем нам как-то объединиться, чтобы хотя бы частично всё смягчить, наступив на горло собственному эгоизму?