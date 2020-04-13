Прокуратура Закарпатья расследует, скрыл ли медработник информацию о COVID-19 у умершей пациентки

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13.04.2020, 4:10, Новости дня

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство о возможном сокрытии медработником Иршавской районной больницы информации о COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры области.

“Зарегистрировано уголовное производство по сообщению о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района”, – сказано в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в прокуратуре взялись за проверку вследствие мониторинга средств массовой информации.

В прокуратуре расследуют возможное нарушение санитарных правил и норм по предотвращению распространения инфекционных болезней и массовых отравлений.

В Закарпатской области выявлено 82 случая COVID-19. Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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