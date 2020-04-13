Водная полиция с беспилотников призывала киевлян придерживаться карантина. Видео

13.04.2020, 4:10, Новости дня

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора.

На 12 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 2777 человек, 83 из них умерли, 89 выздоровели. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (416), Черновицкой (432) и Ивано-Франковской (291) областях.

видео

Видео: Національна поліція України / YouTube